Valentin Stan: Niciun viitor președinte american nu va mai avea încredere în vreun președinte francez, după acțiunile lui Macron

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum niciun președinte SUA nu va mai avea încredere în vreun președinte francez. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Poate mai poți fi tu alături, dacă tu crezi vreodată, în viața vieților tale, că vreun președinte american, fie el și democrat, se va mai uita în gura vreunui urmaș de-al tău. Că poporul francez… Auziți, mă, fără americani, băi, macronilor, erați cu germana până în gât.

