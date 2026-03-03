Valentin Stan: Niciun viitor președinte american nu va mai avea încredere în vreun președinte francez, după acțiunile lui Macron

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum niciun președinte SUA nu va mai avea încredere în vreun președinte francez. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum niciun președinte SUA nu va mai avea încredere în vreun președinte francez. Acesta a început prin a spune că liderii români sunt sub comanda Ursulei von der Leyen. Mai mult de atât, europenii sunt confuzați de operațiunea SUA în Iran. Istoricul susține că liderii europeni și-au făcut calculul greșit atunci când au ținut cu Ayatollahul. După ce povestește o anecdotă, Stan susține că dacă nu era SUA, azi se vorbea germană în Franța.
De ce la momentul ăsta, când sute de mii de români sunt sub bombe, noi nu avem spitalele de campanie românești acolo? Tu nu crezi că întrebarea mea de mai înainte a răspuns la întrebarea ta? Nicușor nu face nimic pentru că ia ordine de la Ursula von der Leyen. Și toți acești derbedei europeni, care au făcut tumbe în momentul în care a început această operațiune… Doar că nu se pupau cu Ayatollahul. La momentul ăsta, ca urmare a presiunii din propriile lor țări, au constatat că au făcut un calcul greșit și ne trezim cu micuțul Charles de Gaulle din Marea Baltică, târâși grăbiș, chinuindu-se să ajungă la Mediterană. Unde zice domnul Macron că suntem alături… De cine ești, măi, Macron alături? De fantoma de la Operă… Poate mai poți fi tu alături, dacă tu crezi vreodată, în viața vieților tale, că vreun președinte american, fie el și democrat, se va mai uita în gura vreunui urmaș de-al tău. Că poporul francez… Auziți, mă, fără americani, băi, macronilor, erați cu sprechen sie Deutsch (n.r. traducere din limba germană – Vorbiți limba germană?), până în gât.