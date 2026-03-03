Valentin Stan: Arabii nu vor merge niciodată la război alături de evrei împotriva unui stat musulman

În emisiunea Marius Tucă Show de luni seară, analistul Valentin Stan dezvăluie strategia genială a lui Saddam Hussein: Rachetele către Israel, o capcană pentru destrămarea coaliției anti-Irak. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

În emisiunea de luni seară, analistul Valentin Stan a explicat de ce Saddam Hussein a lansat rachete către Israel în timpul Războiului din Golf (1991), dezvăluind o strategie subtilă menită să saboteze coaliția internațională.

Contextul atacurilor iraniene

Dialogul a pornit de la o întrebare directă a invitatului:

Valentin Stan: De ce aruncă Saddam Hussein cu rachete în toate părțile? Mai ales că a aruncat cine vrei. Și nu prea găsești în istoria statului evreu să fie atacat vreodată și să lase atacul fără ripostă. Crezi că Israelul a ripostat? Marius Tucă: Nu. Valentin Stan: De ce n-a ripostat? Marius Tucă: Că n-a vrut să riposteze. Valentin Stan: Ba da! Ar fi ripostat. Marius Tucă: Nu l-a lăsat Comunitatea Internațională? Valentin Stan: Nu. Americanii i-au explicat și evreii au înțeles. Să nu atace.

Strategia lui Saddam: O provocare calculată:

Analistul a detaliat esența manevrei: în 1990-1991, coaliția internațională, descrisă de Stan ca o coaliție antiteroristă la începuturi, dar în esență împotriva unui stat agresor care ocupase Kuweitul, era susținută masiv de state arabe.

În 1990-1991 era o coaliție antiteroristă la vremea aia. Dar în esență ea era de fapt o coaliție împotriva unui stat agresor care în comunitatea arabă ocupase prin forță un stat arab, Kuweitul, spune Valentin Stan

Consecințe: Destrămarea coaliției arabe: