Valentin Stan: Arabii nu vor merge niciodată la război alături de evrei împotriva unui stat musulman

Serdaru Mihaela
03 mart. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show de luni seară, analistul Valentin Stan dezvăluie strategia genială a lui Saddam Hussein: Rachetele către Israel, o capcană pentru destrămarea coaliției anti-Irak. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

În emisiunea de luni seară, analistul Valentin Stan a explicat de ce Saddam Hussein a lansat rachete către Israel în timpul Războiului din Golf (1991), dezvăluind o strategie subtilă menită să saboteze coaliția internațională.

Contextul atacurilor iraniene

Dialogul a pornit de la o întrebare directă a invitatului:

Valentin Stan: De ce aruncă Saddam Hussein cu rachete în toate părțile? Mai ales că a aruncat cine vrei. Și nu prea găsești în istoria statului evreu să fie atacat vreodată și să lase atacul fără ripostă. Crezi că Israelul a ripostat?

Marius Tucă: Nu.

Valentin Stan: De ce n-a ripostat?

Marius Tucă: Că n-a vrut să riposteze.

Valentin Stan: Ba da! Ar fi ripostat.

Marius Tucă: Nu l-a lăsat Comunitatea Internațională?

Valentin Stan: Nu. Americanii i-au explicat și evreii au înțeles. Să nu atace.

Strategia lui Saddam: O provocare calculată:

Analistul a detaliat esența manevrei: în 1990-1991, coaliția internațională, descrisă de Stan ca o coaliție antiteroristă la începuturi, dar în esență împotriva unui stat agresor care ocupase Kuweitul, era susținută masiv de state arabe. 

În 1990-1991 era o coaliție antiteroristă la vremea aia. Dar în esență ea era de fapt o coaliție împotriva unui stat agresor care în comunitatea arabă ocupase prin forță un stat arab, Kuweitul, spune Valentin Stan

Consecințe: Destrămarea coaliției arabe:

Această ripostă israeliană ar fi destrămat instantaneu coaliția și ar fi creat probleme mari de coordonare între americani și aliații din Golf arab, mizând pe faptul că evreii vor riposta. În momentul în care evreii ar fi ripostat însemna că un stat arab musulman care era alături de SUA în războiul ăsta cum era de pildă Kuweitul sau Arabia Saudită s-ar fi aflat automat într-un război împotriva unui stat arab musulman alături de evrei. Asta ar fi destrămat instantaneu coaliția și ar fi creat probleme mari de coordonare între americani și aliațiilor din Golful arab, pentru că arabii nu vor merge niciodată la război alături de evrei împotriva unui stat musulman, conchide Stan.

