Călin Georgescu: „Adevărul despre anularea alegerilor se știe și va ieși la suprafață când va trebui”

Într-un interviu la Marius Tucă Show, Călin Georgescu a afirmat că adevărul în legătură cu anularea alegerilor se știe și va ieși la suprafață în momentul potrivit. Acesta spune că trebuie să înțelegem ce se întâmplă în spatlele culiselor. Politicianul subliniază că este interesat ca poporul român să aibă pace și să fie prosperitate în România.
„Uitați care este răspunsul meu. Noi trebuie să ne vedem, de ce se întamplă în țara noastră. Dumneavoastră nu știți, nici eu și vă asigur că nu știe nimeni în această țară ce se întâmplă și care sunt motivele. De aceea v-am spus foarte clar, eu vorbesc din punct de vedere diplomatic, precis de înalt nivel. Noi trebuie să înțelegem ce se întâmplă în spatele culiselor. Este foarte greu să înțelegi. Să ne retragem pe poziții diplomatice pentru a sta în picioare după. Noi nu avem ce să ne implicăm. Situația României nu este cu nimeni… De ce? Pentru că-ți prinzi degetele și faci rău țării tale. Noi trebuie să avem grijă de poporul român. Eu sunt interesat ca poporul român să aibă pace, să aibă prosperitate, să fie pace în România, pace în regiune și dincolo de ea. Ăsta este interesul meu.”, a declarat fostul candidat la Președinție.