O româncă în vârstă de 25 de ani a fost găsită moartă sub dărâmături, în urma prăbuștii clădirii din orașul saxon Görlitz, Germania, în noaptea de luni spre marți. O altă româncă, în vârstă de 26 de ani, este dată dispărută. Ambele se aflau în vacanță și se cazaseră în clădirea care s-a prăbușit, în urma unei explozii, transmite Spiegel.de.

Cele două tinere erau în prima lor zi de vacanță, împreună cu soțul uneia dintre ele, atunci când a avut loc incidentul. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, are cetățeni bulgară și germană.

Echipele de intervenție de urgență au găsit-o pe femeia româncă îngropată sub dărâmături în jurul orei 22:30, miercuri, a relatat purtătoarea de cuvânt. Un paramedic a declarat persoana este decedată, apoi trupul a fost recuperat. Autoritățile continuă operațiunile de salvare pentru a o găsi pe cealaltă femeie și pe soțul acesteia, ambii dați dispăruți, după prăbușirea clădirii.

Imobilul, care adăpostea apartamente de închiriat și de vacanță, s-a prăbușit luni seară din motive încă neclare. Inițial, cinci persoane au fost date dispărute, însă două dintre acestea nu se aflau în clădire.

Cursă contra cronometru

Autoritățile au demarat o adevărată operațiune de salvare pentru găsirea celor trei turiști dispăruți, două românce și soțul uneia dintre ele. Salvatorii și-au croit drum prin moloz cu lopețile sau chiar cu mâinile și au folosit, de asemenea, câini de urmă.

Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic (THW) a declarat:

„Așa-numitul «timp de aur al salvării» este de obicei în primele 24 până la 72 de ore – în această perioadă șansele de supraviețuire sunt cele mai mari”, a explicat Andrea Wirth de la asociația landului THW din Saxonia și Turingia.

Mai multe încărcătoare frontale, excavatoare și macarale au fost folosite și pentru recuperarea molozului. Presiunea asupra echipajelor a fost mare. Era mult praf și au fost nevoiți să poarte măști de protecție în permanență”, a declarat Daniel Hofmann, purtător de cuvânt al comandamentului operațional THW (Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic).

Cauza încă neclară

Cauza exactă a accidentului din orașul saxon din estul țării rămâne neclară. „Dar se pare că a fost o explozie de gaz”, a declarat primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu (CDU). Poliția a raportat că o scurgere de gaz a fost descoperită la câteva ore după prăbușirea clădirii istorice.

