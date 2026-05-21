Prima pagină » Știri externe » O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce

O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce

Ruxandra Radulescu
O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

O româncă în vârstă de 25 de ani a fost găsită moartă sub dărâmături, în urma prăbuștii clădirii din orașul saxon Görlitz, Germania, în noaptea de luni spre marți. O altă româncă, în vârstă de 26 de ani, este dată dispărută. Ambele se aflau în vacanță și se cazaseră în clădirea care s-a prăbușit, în urma unei explozii, transmite Spiegel.de.

Cele două tinere erau în prima lor zi de vacanță, împreună cu soțul uneia dintre ele, atunci când a avut loc incidentul. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, are cetățeni bulgară și germană.

Echipele de intervenție de urgență au găsit-o pe femeia româncă îngropată sub dărâmături în jurul orei 22:30, miercuri, a relatat purtătoarea de cuvânt. Un paramedic a declarat persoana este decedată, apoi trupul a fost recuperat. Autoritățile continuă operațiunile de salvare pentru a o găsi pe cealaltă femeie și pe soțul acesteia, ambii dați dispăruți, după prăbușirea clădirii.

Imobilul, care adăpostea apartamente de închiriat și de vacanță, s-a prăbușit luni seară din motive încă neclare. Inițial, cinci persoane au fost date dispărute, însă două dintre acestea nu se aflau în clădire.

Cursă contra cronometru

Autoritățile au demarat o adevărată operațiune de salvare pentru găsirea celor trei turiști dispăruți, două românce și soțul uneia dintre ele. Salvatorii și-au croit drum prin moloz cu lopețile sau chiar cu mâinile și au folosit, de asemenea, câini de urmă.

Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic (THW) a declarat:

„Așa-numitul «timp de aur al salvării» este de obicei în primele 24 până la 72 de ore – în această perioadă șansele de supraviețuire sunt cele mai mari”, a explicat Andrea Wirth de la asociația landului THW din Saxonia și Turingia.

Mai multe încărcătoare frontale, excavatoare și macarale au fost folosite și pentru recuperarea molozului. Presiunea asupra echipajelor a fost mare. Era mult praf și au fost nevoiți să poarte măști de protecție în permanență”, a declarat Daniel Hofmann, purtător de cuvânt al comandamentului operațional THW (Agenția Federală pentru Ajutor Tehnic).

Cauza încă neclară

Cauza exactă a accidentului din orașul saxon din estul țării rămâne neclară. „Dar se pare că a fost o explozie de gaz”, a declarat primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu (CDU). Poliția a raportat că o scurgere de gaz a fost descoperită la câteva ore după prăbușirea clădirii istorice.

FOTO: Profimedia

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
10:00
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
FLASH NEWS Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”
09:17
Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”
RĂZBOI Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
08:27
Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea
AFACERI SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
08:16
SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
FLASH NEWS Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
07:54
Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
APĂRARE Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
07:24
Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături cu Clanul Ștoacă
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Telescopul care ar putea dezvălui jumătatea „lipsă” a Universului
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
10:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive
09:49
Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive
JUSTIȚIE Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%
09:38
Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%
MARIUS TUCĂ SHOW Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”
09:30
Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”
UTILE Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”
09:10
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”
09:00
Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe