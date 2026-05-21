SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk

SpaceX, compania din industria aerospațială SpaceX fondată de Elon Musk, se pregătește de listarea la bursă. Miercuri, 20 mai, firma miliardarului american a transmis că are pregătite documentele și le va depune pe Wall Street în cel mai scurt timp posibil.

Ar putea fi vorba de una dintre cele mai mari oferte publice din istorie, după cum reiese chiar din documentele depuse de companie.

SpaceX, peste Saudi Aramco

Potrivit Associated Press, dosarul financiar pregătit de oamenii lui Musk arată că SpaceX a înregistrat pierderi de 2,6 miliarde de dolari anul trecut (din operațiuni), la venituri de 18,7 miliarde de dolari. Și începutul lui 2026 a continuat pe același drum.

Dar, chiar și-n acest context, oferta de listare la bursă a SpaceX va fi, foarte probabil, cea mai mare din istorie, peste Saudi Aramco, de exemplu, din 2019.

În documente nu se vorbește de o sumă exactă vizată pentru atragerea de capital, dar estimările făcute de Associated Press arată că oferta ar putea ajunge la aproximativ 75 de miliarde de dolari. Cu acești bani s-ar finanța proiectele companiei privind programele lunare și viitoare misiuni pe Marte.

Listarea la bursă va avea implicații majore și pentru Elon Musk. Dacă se va realiza o evaluare ridicată a companiei sale, ceea ce este de așteptat, atunci Musk ar putea ajunge primul trilionar din istoria omenirii.

Din documentele analizate mai reiese că Elon Musk va păstra controlul asupra SpaceX, cu 85,1% din drepturile de vot.

Până să ajungă pe Wall Street, SpaceX se pregătește pentru un nou test al rachetei Starship. Proiectul Starship este esențial pentru planurile omului de afaceri privind viitoarele misiuni lunare și marțiene pe care le are planificate.

