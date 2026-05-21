O nouă zi de consultări la Cotroceni pentru desemnarea premierului. Nicușor Dan discută cu parlamentarii „Uniți pentru România”, „PACE” și neafiliați

Preşedintele Nicuşor Dan va avea joi, la Palatul Cotroceni, consultări privind situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii din grupul Uniţi pentru România, din grupul PACE – Întâi România şi cu cei neafiliaţi, transmite Administrația prezidențială.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările vor avea loc după următorul program:

de la ora 9:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

de la ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

de la ora 11:00 – parlamentarii neafiliaţi.

Grupul PACE – Întâi România a anunţat că va participa la discuţiile cu şeful statului. Delegaţia va fi alcătuită din senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Nadia Cerva, Clement Sava, Paul Gheorghe şi deputatul Mădălin Făget.

Şeful statului a avut luni consultări cu liderii PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, S.O.S. România şi POT în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru.