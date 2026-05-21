Valentin Stan: Bolojan stă agățat de scaunul de la guvern și are impresia că poate guverna România împotriva poporului și a parlamentului

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Bolojan stă agățat de scaunul de la guvern. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Bolojan stă agățat de scaunul de la guvern. Acesta subliniază că fostul premier crede că poate guverna chiar dacă poporul și Parlamentul sunt împotrivă. Istoricul afirmă că inflația în 2026 a ajuns la un nivel foarte ridicat.
Prietene, ai auzit? Era vorba de reducerea inflației. Ți-a spus că se reduce inflația în 2026. Știi unde ai ajuns cu inflația? S-a redus? Nu? Dacă așa a spus atunci că se reduce în 2026, știi ce spune acum? Întâi a scăzut TVA-ul. După, și-a dat seama că nu era TVA-ul, era inflația și te-a asigurat că în 2026 inflația scade. Acum, în 2026, după ce inflația s-a dus până la cer, în două cifre gigantice. Zice din nou că ce? Ăsta stă agățat de clanță la guvern. Acest analfabet funcțional, care are impresia că poate guverna împotriva poporului și a Parlamentului.