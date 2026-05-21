Dan Dungaciu: „Numele lui Călin Georgescu a fost invocat de noi în întâlnirea cu Nicușor Dan”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre negocierile de la Cotroceni și propunerea AUR pentru poziția de premier. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Noi am spus exact ceea ce am repetat de fiecare dată în discuția exploratorie. Dacă e să ne asumăm guvernarea cu două condiții majore, premierul nostru și programul nostru de guvernare, la care se pot ralia mai multe forțe. Dacă primim mandat sau merită o asemenea încercare, atunci cu siguranță că vom purcede de la ea.”
Profesorul Dungaciu spune că nu s-a discutat clar despre propunerile AUR pentru poziția de premier. Însă acesta susține că partidul a menționat numele lui Călin Georgescu în discuții.
„Răspunsuri ferme nu s-au dat. Nu s-a ajuns la această discuție. Nu i s-a cerut asta, nu s-a ajuns la asta. Dar numele lui Călin Georgescu a fost invocat. Am vrut să vedem dacă are rost să venim cu o tentativă de soiul ăsta și să nu-i retezăm brusc în orice demers de soiul ăsta, pentru că nu dă bine.”
Dan Dungaciu a fost întrebat dacă s-a discutat despre desecretizarea documentelor care au stat la baza anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Profesorul a spus că acest subiect a fost discutat în ședințe. Cu toate acestea, afirmă că nu are mandat pentru a face publice astfel de informații.
„Noi am vorbit despre lucrul acesta. Am vorbit despre toate neclarificările… Nici nu poți să comunici în detalii chiar așa. Noi spunem, v-am spus și nici concluziile discuțiilor sau schimbul de replici care a existat acolo. Adică nu avem mandat pentru așa ceva, dar au fost discutate aceste lucruri.”