Dan Dungaciu: „Numele lui Călin Georgescu a fost invocat de noi în întâlnirea cu Nicușor Dan”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show", transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre negocierile de la Cotroceni și propunerea AUR pentru poziția de premier.

Dan Dungaciu, a făcut o serie de declarații. Acesta a afirmat că discuțiile au avut un caracter informal, exploratoriu, și nu s-a stabilit nimic concret. AUR își va asuma guvernarea doar cu condiția de a numi premierul și de a folosi propriul program de guvernare.

„Noi am spus exact ceea ce am repetat de fiecare dată în discuția exploratorie. Dacă e să ne asumăm guvernarea cu două condiții majore, premierul nostru și programul nostru de guvernare, la care se pot ralia mai multe forțe. Dacă primim mandat sau merită o asemenea încercare, atunci cu siguranță că vom purcede de la ea.”

Profesorul Dungaciu spune că nu s-a discutat clar despre propunerile AUR pentru poziția de premier. Însă acesta susține că partidul a menționat numele lui Călin Georgescu în discuții.

„Răspunsuri ferme nu s-au dat. Nu s-a ajuns la această discuție. Nu i s-a cerut asta, nu s-a ajuns la asta. Dar numele lui Călin Georgescu a fost invocat. Am vrut să vedem dacă are rost să venim cu o tentativă de soiul ăsta și să nu-i retezăm brusc în orice demers de soiul ăsta, pentru că nu dă bine.”

Dan Dungaciu a fost întrebat dacă s-a discutat despre desecretizarea documentelor care au stat la baza anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Profesorul a spus că acest subiect a fost discutat în ședințe. Cu toate acestea, afirmă că nu are mandat pentru a face publice astfel de informații.