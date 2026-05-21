Călin Georgescu: „După anularea alegerilor, măștile au căzut”

Într-un interviu la Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre cum anularea alegerilor a făcut să cadă măștile și să se vadă adevăratele fețe. Acesta a început prin a spune că este gata să slujească poporul român, dar nu în orice condiții. Demnitatea poporului, adaugă acesta, înseamnă că nu se poate negocia nimic peste interesul național. Politicianul vorbește și despre jurnalista Natalia Morari, despre care spune că este un jurnalist deosebit, o iubitoare de meserie, de țară și de românism.
„Sunt gata să slujesc poporul român, dar nu în orice condiții. Demnitatea poporului român. Ceea ce înseamnă că nu se poate negocia nimic peste interesul național. Asta s-a întâmplat în România. De aceea am spus că este bine, într-un fel, că s-au anulat alegerile pentru a vedea și adevărata față a multora. Și măștile care au căzut. Natalia Morari este o jurnalistă de marcă, excepțională, absolut și foarte devotată, nu doar meseriei, țării ei și, în general, românismului. Este regretabil ce se întâmplă, pentru că asta înseamnă încă o dată spun că am învins. Dacă nu am fi învins, nu făceau asemenea demersuri. Știți că în momentul în care tratezi lucrurile doar prin forță te descalifici total, ca om, ca individ. De aceea eu am spus, reconciliere pentru a înțelege și acest aspect pe care ei poate nu îl trăiesc deloc, nu-l înțeleg. Adică să nu înțelegi ce înseamnă poziție bipedă… Poziție patrupedă noi nu putem avea. Sunt prea sărac ca să am două perechi de pantofi. Iar de la Mihai Viteazu încoace, știm că acest popor nu stă în genunchi. Dacă nu erau trădați Mihai Viteazu și Alexandru Ioan Cuza, la vremea respectivă, și unul, și altul, astăzi ca popor eram mult peste existența multor țări, ca să nu zic în toată Europa.”, a explicat politicianul.