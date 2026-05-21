Ultimele atacuri cu drone lansate de Ucraina au provocat blocaje majore în sectorul energetic rus. Mai multe rafinării importante din centrul Rusiei şi-au redus sau suspendat activitatea, afectând grav producţia de benzină şi motorină şi punând presiune pe bugetul Moscovei.

Atacurile cu drone, din ultimele luni, desfăşurate de Ucraina împotriva infrastructurii energetice ruseşti au provocat perturbări majore în industria petrolieră a Rusiei, după ce aproape toate marile rafinării din centrul ţării au fost obligate să îşi reducă sau să îşi suspende activitatea.

Potrivit datelor oficiale şi surselor citate de Reuters, capacitatea totală a rafinăriilor afectate depăşeşte 83 de milioane de tone anual, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalaţiile lovite produc peste 30% din benzina Rusiei şi aproape 25% din producţia de motorină, într-un moment în care Moscova încearcă să menţină stabilitatea pieţei interne a combustibililor.

Ministerul rus al Energiei nu a oferit până în prezent un punct de vedere oficial privind amploarea pagubelor.

Marile rafinării din Rusia, grav afectate de atacurile ucrainene

Printre cele mai importante instalaţii afectate se află rafinăria din Kirişi, una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate anuală de aproximativ 20 de milioane de tone. Potrivit surselor Reuters, aceasta este complet oprită din 5 mai, după atacurile cu drone atribuite Ucrainei.

De asemenea, rafinăria NORSI din Nijni Novgorod, care poate procesa circa 17 milioane de tone anual, a fost atacată pe 20 mai, iar situaţia operaţională a instalaţiei rămâne incertă.

Au fost afectate şi rafinăriile din Moscova, Riazan şi Iaroslavl, considerate esenţiale pentru aprovizionarea cu combustibili a regiunilor centrale ale Rusiei.

În contextul crizei, autorităţile ruse au introdus deja restricţii temporare privind exporturile de benzină, măsură valabilă din aprilie până la sfârşitul lunii iulie.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, vizând rafinării, depozite petroliere şi conducte strategice. Aceste lovituri afectează direct unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei ruse, întrucât veniturile din petrol şi gaze reprezintă aproximativ un sfert din bugetul federal al Rusiei.

Reducerea producţiei de combustibili vine într-un moment sensibil pentru Moscova, în condiţiile în care Rusia rămâne al treilea mare producător mondial de petrol, după Statele Unite şi Arabia Saudită. Atacurile cresc totodată riscul unor probleme de aprovizionare pe piaţa internă şi amplifică presiunea economică asupra Kremlinului, pe fondul războiului prelungit din Ucraina.

