Prima pagină » Știri externe » Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea

Criză majoră în sectorul energetic rus după ultimele atacuri ucrainene cu drone. Aproape toate rafinăriile-cheie şi-au oprit activitatea

Sursa foto: X/@FreudGreyskull
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ultimele atacuri cu drone lansate de Ucraina au provocat blocaje majore în sectorul energetic rus. Mai multe rafinării importante din centrul Rusiei şi-au redus sau suspendat activitatea, afectând grav producţia de benzină şi motorină şi punând presiune pe bugetul Moscovei.

Atacurile cu drone, din ultimele luni, desfăşurate de Ucraina împotriva infrastructurii energetice ruseşti au provocat perturbări majore în industria petrolieră a Rusiei, după ce aproape toate marile rafinării din centrul ţării au fost obligate să îşi reducă sau să îşi suspende activitatea.

Sursa video – X/@Gerashchenko_en

Potrivit datelor oficiale şi surselor citate de Reuters, capacitatea totală a rafinăriilor afectate depăşeşte 83 de milioane de tone anual, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalaţiile lovite produc peste 30% din benzina Rusiei şi aproape 25% din producţia de motorină, într-un moment în care Moscova încearcă să menţină stabilitatea pieţei interne a combustibililor.

Ministerul rus al Energiei nu a oferit până în prezent un punct de vedere oficial privind amploarea pagubelor.

Marile rafinării din Rusia, grav afectate de atacurile ucrainene

Printre cele mai importante instalaţii afectate se află rafinăria din Kirişi, una dintre cele mai mari din Rusia, cu o capacitate anuală de aproximativ 20 de milioane de tone. Potrivit surselor Reuters, aceasta este complet oprită din 5 mai, după atacurile cu drone atribuite Ucrainei.

De asemenea, rafinăria NORSI din Nijni Novgorod, care poate procesa circa 17 milioane de tone anual, a fost atacată pe 20 mai, iar situaţia operaţională a instalaţiei rămâne incertă.

Au fost afectate şi rafinăriile din Moscova, Riazan şi Iaroslavl, considerate esenţiale pentru aprovizionarea cu combustibili a regiunilor centrale ale Rusiei.

@Tweet4AnnaNAFO

În contextul crizei, autorităţile ruse au introdus deja restricţii temporare privind exporturile de benzină, măsură valabilă din aprilie până la sfârşitul lunii iulie.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, vizând rafinării, depozite petroliere şi conducte strategice. Aceste lovituri afectează direct unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei ruse, întrucât veniturile din petrol şi gaze reprezintă aproximativ un sfert din bugetul federal al Rusiei.

Sursa video – X/@Tweet4AnnaNAFO

Reducerea producţiei de combustibili vine într-un moment sensibil pentru Moscova, în condiţiile în care Rusia rămâne al treilea mare producător mondial de petrol, după Statele Unite şi Arabia Saudită. Atacurile cresc totodată riscul unor probleme de aprovizionare pe piaţa internă şi amplifică presiunea economică asupra Kremlinului, pe fondul războiului prelungit din Ucraina.

Sursa video – X/@Tweet4AnnaNAFO

Recomandarea autorului

Zelenski susține că a schimbat balanța frontului după atacul masiv cu drone asupra Moscovei. Semnal neașteptat al Kremlinului privind relațiile cu UE

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
10:00
Putin și Xi, „conștiință comună” și „prietenie fără limite”. SUA vor avea nevoie de aliați pentru a contesta strategia „dezbină și cucerește”, folosită de Moscova și Beijing
FLASH NEWS Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”
09:17
Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”
FLASH NEWS O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
08:19
O româncă a murit în urma prăbușirii unei clădiri din Germania. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea celeilalte turiste românce
AFACERI SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
08:16
SpaceX a pregătit documentele pentru listarea la bursă. Suma uriașă la care a fost evaluată compania lui Elon Musk
FLASH NEWS Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
07:54
Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”
APĂRARE Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
07:24
Groenlanda revine în centrul strategiei SUA. Emisarul lui Trump anunţă planuri noi în Arctica: „E timpul să revenim acolo”
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături cu Clanul Ștoacă
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Telescopul care ar putea dezvălui jumătatea „lipsă” a Universului
ACTUALITATE Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
10:00
Viorel Cataramă: „PNL-iștii mai așteaptă câteva zile. Ilie Bolojan este deja istorie”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive
09:49
Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive
JUSTIȚIE Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%
09:38
Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%
MARIUS TUCĂ SHOW Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”
09:30
Viorel Cataramă: „PNL s-a transformat într-un partid al bugetarilor. Permanent, membri ai PNL au ocupat funcții la nivel central și local”
UTILE Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”
09:10
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”
09:00
Dan Dungaciu: „Noi a trebuit să clarificăm cu Nicușor Dan dacă suntem un partid care ar putea ajunge la guvernare sau nu”

Cele mai noi

Trimite acest link pe