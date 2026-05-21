Jeff Bezos cere eliminarea taxelor pentru milioane de americanii din două mari categorii sociale: „Ar trebui să fie zero”

Jeff Bezos susține eliminarea completă a impozitului federal pe venit pentru americanii cu venituri mici și medii. Fondatorul Amazon afirmă că taxele colectate de la această categorie aduc prea puțini bani la bugetul SUA și critică actualul sistem fiscal.

Miliardarul Jeff Bezos a lansat miercuri un apel surprinzător pentru reformarea sistemului fiscal american, susținând că persoanele cu venituri mici și medii nu ar mai trebui să plătească deloc impozit federal pe venit.

Șeful Amazon a declarat într-un interviu acordat CNBC că actuala contribuție fiscală a americanilor din jumătatea inferioară a clasamentului veniturilor este oricum redusă și nu justifică povara administrativă și financiară impusă acestora.

”Nu cred că ar trebui să fie 3%. Cred că ar trebui să fie zero”, a declarat Bezos, referindu-se la procentul din veniturile fiscale federale provenit de la contribuabilii cu venituri mici.

Bezos: „Washingtonul ar trebui să își ceară scuze”

Potrivit datelor publicate de Tax Foundation, cei mai săraci 50% dintre contribuabilii americani au avut în 2023 venituri medii anuale de aproximativ 54.000 de dolari și au contribuit cu doar 3% din totalul încasărilor din impozitul federal pe venit.

În schimb, cei mai bogați 1% dintre americani, cu venituri de minimum 676.000 de dolari anual, au generat aproape 40% din totalul taxelor federale colectate din impozitul pe venit.

Bezos a susținut că taxele achitate de persoanele cu venituri mici reprezintă „o sumă mică pentru guvern” și a oferit exemplul unei asistente medicale din New York care câștigă 75.000 de dolari anual.

”Nu ar trebui să cerem acestei asistente să trimită bani la Washington. Ar trebui ca Washingtonul să îi trimită scuze”, a declarat fondatorul Amazon.

Dezbaterea privind taxarea bogaților se intensifică în SUA

Miliardarul nu a explicat cum ar putea fi aplicată concret o astfel de reformă fiscală, însă a precizat că ar susține public o măsură de eliminare a impozitelor pentru americanii cu venituri reduse și medii.

Declarațiile sale apar într-un moment în care dezbaterea privind taxarea marilor averi revine puternic în politica americană.

Mai multe state conduse de democrați analizează majorarea taxelor pentru miliardari, iar în Congres există deja propuneri pentru reducerea poverii fiscale asupra familiilor cu venituri mici. În acest sens, senatorul democrat Cory Booker a propus recent ca primii 75.000 de dolari câștigați de o familie să fie scutiți de impozit federal pe venit.

CNBC scrie că aproximativ 40% dintre americanii cu venituri mici nu mai plătesc deja impozit federal pe venit, datorită creditelor fiscale rambursabile existente în sistem. Criticii actualului model fiscal susțin că marile averi beneficiază de numeroase mecanisme legale prin care își reduc semnificativ taxele efective.

Potrivit unui raport realizat de Yale Budget Lab, unii contribuabili din top 1% ajung să plătească efectiv taxe de numai 3%, în timp ce alții suportă rate fiscale de până la 45%.

Cu o avere estimată la aproximativ 269 de miliarde de dolari, conform Forbes, Jeff Bezos rămâne unul dintre cei mai bogați oameni din lume și una dintre cele mai influente voci din economia americană.

Recomandarea autorului