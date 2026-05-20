Călin Georgescu: „Am văzut toate procentele care se vântură prin mass-media. Ar trebui să refacem alegerile și să vedem fiecare ce scor obține”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a vorbit despre turul doi al alegerilor prezidențiale care a fost anulat și despre ipoteza reluării acestuia, cu posibilitatea sa de a candida. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu susține că toate sondajele din spațiul media nu reprezintă adevărul electoral și voința populară. El propune metaforic să se facă alegeri prezidențiale mâine. Astfel, s-ar vedea adevăratele procente ale politicienilor. Acesta lasă de înțeles că este sigur pe propriul electorat și nu se teme.

„De aceea le-am și spus, să facem alegeri mâine și vedem cum sunt lucrurile. Este o chestiune, în primul rând, metaforică. O repet ca figură de stil, în sensul în care am văzut și anumite procente care se tot vântură prin mass-media, ba 35, ba 40…”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale afirmă că el crede în reluarea alegerilor prezidențiale. Lasă ideea că, printr-o intervenție a voinței populare, lucrurile își pot schimba cursul actual.