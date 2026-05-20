Putin și Xi își consolidează alianța chiar și după vizita lui Trump la Beijing. De ce Rusia și China depind tot mai mult una de alta

Vladimir Putin și Xi Jinping se întâlnesc din nou la Beijing într-un moment tensionat pentru economia și securitatea globală. Războiul din Ucraina, sancțiunile occidentale și criza energetică împing Rusia și China spre o alianță tot mai puternică.

Relația dintre Rusia și China intră într-o nouă etapă strategică, pe fondul tensiunilor globale tot mai mari și al competiției directe cu Statele Unite.

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns la Beijing pentru o vizită oficială de două zile, unde va avea noi discuții cu liderul chinez Xi Jinping, într-un context dominat de războiul din Ucraina, sancțiunile occidentale și instabilitatea de pe piețele energetice mondiale, potrivit Al Jazeera.

Vizita marchează și 25 de ani de la semnarea Tratatului de bună vecinătate și „cooperare prietenoasă” (termen preferat de Putin n.red) dintre cele două state, acord considerat fundamentul actualului parteneriat strategic ruso-chinez.

Întâlnirea are loc la doar câteva zile după vizita președintelui Statelor Unite, Donald Trump, la Beijing, un semnal care arată că Xi Jinping încearcă să poziționeze China drept un actor global indispensabil într-o lume din ce în ce mai fragmentată.

Sursa video – X/@Brics_india

Cum au evoluat relațiile ruso-chineze

Relațiile dintre Moscova și Beijing au trecut prin transformări dramatice în ultimele decenii. După perioada de apropiere ideologică din epoca comunistă, Uniunea Sovietică și China au devenit rivale în timpul Războiului Rece, inclusiv din cauza disputelor teritoriale de la granița comună de peste 4.300 de kilometri.

Astăzi însă, acea frontieră s-a transformat într-un coridor strategic pentru comerț, energie și cooperare militară.

Atât Xi Jinping, cât și Vladimir Putin au investit puternic în relația personală dintre ei. Cei doi lideri s-au numit în repetate rânduri „prieteni”, iar apropierea s-a accelerat după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, moment care a izolat Kremlinul de Occident și a împins Moscova spre Asia.

„Rusia și China privesc cu încredere spre viitor. În esență, facem totul împreună pentru a aprofunda cooperarea bilaterală și a promova dezvoltarea globală pentru bunăstarea ambelor națiuni”, a declarat Vladimir Putin înaintea vizitei, potrivit presei de stat ruse.

China, „colacul economic de salvare” al Rusiei

După valurile de sancțiuni occidentale, China a devenit principalul sprijin economic al Rusiei. Comerțul bilateral dintre cele două state s-a dublat între 2020 și 2024, ajungând la aproximativ 237 de miliarde de dolari anual.

Beijingul a devenit principalul cumpărător de petrol și gaze rusești, în condițiile în care piețele europene s-au închis aproape complet pentru Moscova după izbucnirea războiului din Ucraina.

În același timp, Rusia depinde tot mai mult de tehnologia și componentele produse în China. Potrivit unui raport Bloomberg, peste 90% dintre importurile rusești de tehnologie sancționată provin acum din China, inclusiv componente utilizate în industria militară și producția de drone.

Chiar și așa, relația este încă una dezechilibrată. China are o economie mult mai puternică și negociază dintr-o poziție dominantă, obținând energie rusească la prețuri reduse și extinzându-și influența asupra economiei ruse.

Pe de altă parte, și Beijingul are nevoie de Moscova. Criza din Orientul Mijlociu și amenințările asupra transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz au crescut temerile Chinei privind securitatea aprovizionării cu energie.

În acest context, Rusia devine un furnizor strategic extrem de important, deoarece poate livra petrol și gaze pe rute terestre, considerate mai sigure decât cele maritime.

Unul dintre proiectele-cheie discutate între cele două state este conducta „Puterea Siberiei 2”, care ar urma să transporte anual 50 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc către China prin Mongolia.

Parteneriatul dintre cele două puteri nu se limitează însă doar la economie. Rusia și China cooperează tot mai strâns și în plan geopolitic și militar, organizând exerciții navale comune și coordonându-și frecvent pozițiile în Consiliul de Securitate al ONU împotriva politicilor promovate de Washington.

