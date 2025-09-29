Călin Georgescu: „Când ești președintele unei țări, îl vezi pe ultimul din țara ta. Trebuie să îl ajuți în tăcere”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Georgescu vorbește despre responsabilitatea morală a liderilor politici față de cetățeni, făcând referire în special la datoria unui președinte față de cei care l-au ales. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, își prezintă perspectiva asupra rolului de președinte al unei țări, cu accent pe datoria morală pe care acesta trebuie să o aibă față de alegători. Acesta susține că valorile etice și morale despre care vorbește au fost știrbite de un așa-zis sistem de tip oligarhic în România.
„Când ești pe acest scaun înalt, președintele unei țări, în primul rând îl vezi pe ultimul din țara ta și îl vezi pe cel de lângă tine, de jos. Te apleci, îl ridici. Și, de te întreabă cine ești, nu îi spui, ci faci binele în tăcere, cum v-am spus la început. Este esențial pentru viitorul omenirii, pentru viitorul nostru ca oameni demni, ca ființe umane superioare, pe care astăzi sistemul, atenție ce vă spun, sistemul oligarhic-globalist-soroșist spune, omul este un animal cu aspecte primitive. Iar eu spun, este creație, este intuiție, este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Diferența este colosal de mare. Ori aici trebuie să ajungem, trebuie să ajungem cu maximă conștiință, în așa fel încât să nu ne pierdem în detaliile în care ei încearcă permanent, permanent, non-stop să te împingă, în a face nu doar greșeli.”