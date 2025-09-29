Călin Georgescu: „Când ești președintele unei țări, îl vezi pe ultimul din țara ta. Trebuie să îl ajuți în tăcere”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Georgescu vorbește despre responsabilitatea morală a liderilor politici față de cetățeni, făcând referire în special la datoria unui președinte față de cei care l-au ales. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Sistemul oligarhic-globalist-soroșist susține că omul este doar un animal cu aspecte primitive”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, își prezintă perspectiva asupra rolului de președinte al unei țări, cu accent pe datoria morală pe care acesta trebuie să o aibă față de alegători. Acesta susține că valorile etice și morale despre care vorbește au fost știrbite de un așa-zis sistem de tip oligarhic în România.