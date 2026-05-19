Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Având în vedere nivelul de corupție din Ucraina, sunt curios de ce ajutorul acordat Ucrainei de către România este ținut la secret”

Dan Dungaciu: „Având în vedere nivelul de corupție din Ucraina, sunt curios de ce ajutorul acordat Ucrainei de către România este ținut la secret”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu: „Având în vedere nivelul de corupție din Ucraina, sunt curios de ce ajutorul acordat Ucrainei de către România este ținut la secret”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România dă bani Ucrainei, dar românii nu au dreptul să afle pe ce se cheltuie acei bani și câți sunt. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Niciunul dintre partidele care se află acum în Parlament nu va face asta alături de AUR, pentru că toți au fost părtași la acest joc. Toți au fost părtași la SAFE, toți au fost părtași la finanțarea aceasta. Nimeni n-ar fi de acord ca România să se alinieze unor poziții de tip Bulgaria. Acolo e un fost general NATO cu studii în America sau Peter Maghiar, cel mai mare european dintre europeni.

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum România dă bani Ucrainei, dar românii nu au dreptul să afle pe ce se cheltuie acei bani și câți sunt. Acesta a început prin a spune că mâna dreaptă a lui Zelenski a fost acuzat de mare corupție. Politicianul se întreabă cum ar fi fost un asemenea scandal în România. Pe fondul ajutoarelor cu bani și armament înspre Ucraina, acesta se întreabă cum de se menține secretul de stat. Analistul consideră că ar fi trebuit să fie public raportul cu ajutoarele trimise către Ucraina.

„Dacă la numărul doi din puterea din România, premierul sau președinte… Dacă premierul ar fi fost găsit atât de corupt pe cât se presupună că ar fi fost domnul Ermac… Pentru că ei furau bani în timp de război. Lucrurile dincolo au și o dimensiune morală, dincolo de dimensiunea, hai să zic așa, juridică. Cum era România catalogată? Care oricum e catalogată de președinte ca fiind o țară coruptă. Vă dați seama cât de coruptă era? Deci o țară coruptă, România… Așa spune Strategia Națională de Apărare. Și spune președintele explicit că România este coruptă. O țară coruptă acuma trimite bani către o țară care este coruptă până în presele, Ucraina… Și nimeni nu ne spune unde se duc banii și cum. Cum două state corupte schimbă banii între ele și noi când întrebăm, ce-i cu banii, unde sunt, este un secret de stat? Păi, sunt banii noștri. Niciunul dintre partidele care se află acum în Parlament nu va face asta alături de AUR, pentru că toți au fost părtași la acest joc. Toți au fost părtași la SAFE, toți au fost părtași la finanțarea aceasta. Nimeni n-ar fi de acord ca România să se alinieze unor poziții de tip Bulgaria, fost general NATO cu studii în America și Peter Maghiar, cel mai mare european dintre europeni. Poziții care au spus clar: nu dăm niciun ban Ucrainei, nu blocăm fondul european, dar nu dăm nici bani, nici armament, pentru că n-avem, avem nevoie de bani. Deci România să ia o poziție europeană, adică asumată de anumite state europene…. E imposibil și să discuți despre asta…”, a explicat sociologul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu putem să aruncăm speranțele românilor la coș și să intrăm într-o guvernare cu un partid care a adus România în acest punct”
22:00
Dan Dungaciu: „Nu putem să aruncăm speranțele românilor la coș și să intrăm într-o guvernare cu un partid care a adus România în acest punct”
MARIUS TUCĂ SHOW Călin Georgescu: „Biserica a fost coloana vertebrală a țării, a națiunii”
08:00
Călin Georgescu: „Biserica a fost coloana vertebrală a țării, a națiunii”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Toată situația din România, din Europa, din Ucraina pleacă de la bani”
07:30
Călin Georgescu: „Toată situația din România, din Europa, din Ucraina pleacă de la bani”
MARIUS TUCĂ SHOW Călin Georgescu: „Avem nevoie de un program pentru românii care lucrează în afara țării. Sunt aproape 9 milioane de oameni”
07:00
Călin Georgescu: „Avem nevoie de un program pentru românii care lucrează în afara țării. Sunt aproape 9 milioane de oameni”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Extremismul nu este reprezentat de AUR și nici de Simion, ci de cei care se țin de funcții deși li s-a retras susținerea politică
06:30
Valentin Stan: Extremismul nu este reprezentat de AUR și nici de Simion, ci de cei care se țin de funcții deși li s-a retras susținerea politică
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: În Rusia, partidul bolșevic cu 25% la alegeri a vrut să guverneze țara în locul celor care câștigaseră pe drept alegerile
06:00
Valentin Stan: În Rusia, partidul bolșevic cu 25% la alegeri a vrut să guverneze țara în locul celor care câștigaseră pe drept alegerile
Mediafax
Kelemen Hunor: Noul guvern trebuie format până la în 10 – 15 iunie
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Accident cumplit în Chitila: o basculantă a trecut pe roșu și a izbit violent un Logan. Șoferul mașinii, în stare critică la spital
Mediafax
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului”
Click
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Gheața din Antarctica dezvăluie că Pământul traversează resturile unei supernove străvechi
FLASH NEWS USR Cluj a depus plângere penală după ce sediul lor a fost vandalizat cu ouă, ketchup și muștar, în urmă cu două săptămâni. „O să vă execut”
22:40
USR Cluj a depus plângere penală după ce sediul lor a fost vandalizat cu ouă, ketchup și muștar, în urmă cu două săptămâni. „O să vă execut”
FLASH NEWS Reacția Oanei Gheorghiu în cazul facturii de 19.000 de euro pentru SAFE: „Nu am nicio legătură cu programul SAFE”
22:34
Reacția Oanei Gheorghiu în cazul facturii de 19.000 de euro pentru SAFE: „Nu am nicio legătură cu programul SAFE”
INEDIT Etiopia, țara considerată locul de origine al cafelei. Povestea băuturii care a cucerit lumea și legenda lui Kaldi
22:34
Etiopia, țara considerată locul de origine al cafelei. Povestea băuturii care a cucerit lumea și legenda lui Kaldi
FLASH NEWS Traian Băsescu critică clasa politică, în frunte cu Nicușor Dan, pentru criza actuală: „Fiecare are Constituția lui. Toți sunt niște caraghioși”
22:30
Traian Băsescu critică clasa politică, în frunte cu Nicușor Dan, pentru criza actuală: „Fiecare are Constituția lui. Toți sunt niște caraghioși”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu laudă Google: „Nu există o companie de talia Google în Europa”
21:50
Oana Gheorghiu laudă Google: „Nu există o companie de talia Google în Europa”
RĂZBOI JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian”
21:33
JD Vance: „Războiul cu Iran nu va fi un război etern. Rusia nu va pune mâna pe uraniul îmbogățit iranian”

Cele mai noi

Trimite acest link pe