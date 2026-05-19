Dan Dungaciu: „Având în vedere nivelul de corupție din Ucraina, sunt curios de ce ajutorul acordat Ucrainei de către România este ținut la secret”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum România dă bani Ucrainei, dar românii nu au dreptul să afle pe ce se cheltuie acei bani și câți sunt.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum România dă bani Ucrainei, dar românii nu au dreptul să afle pe ce se cheltuie acei bani și câți sunt. Acesta a început prin a spune că mâna dreaptă a lui Zelenski a fost acuzat de mare corupție. Politicianul se întreabă cum ar fi fost un asemenea scandal în România. Pe fondul ajutoarelor cu bani și armament înspre Ucraina, acesta se întreabă cum de se menține secretul de stat. Analistul consideră că ar fi trebuit să fie public raportul cu ajutoarele trimise către Ucraina.
„Dacă la numărul doi din puterea din România, premierul sau președinte… Dacă premierul ar fi fost găsit atât de corupt pe cât se presupună că ar fi fost domnul Ermac… Pentru că ei furau bani în timp de război. Lucrurile dincolo au și o dimensiune morală, dincolo de dimensiunea, hai să zic așa, juridică. Cum era România catalogată? Care oricum e catalogată de președinte ca fiind o țară coruptă. Vă dați seama cât de coruptă era? Deci o țară coruptă, România… Așa spune Strategia Națională de Apărare. Și spune președintele explicit că România este coruptă. O țară coruptă acuma trimite bani către o țară care este coruptă până în presele, Ucraina… Și nimeni nu ne spune unde se duc banii și cum. Cum două state corupte schimbă banii între ele și noi când întrebăm, ce-i cu banii, unde sunt, este un secret de stat? Păi, sunt banii noștri. Niciunul dintre partidele care se află acum în Parlament nu va face asta alături de AUR, pentru că toți au fost părtași la acest joc. Toți au fost părtași la SAFE, toți au fost părtași la finanțarea aceasta. Nimeni n-ar fi de acord ca România să se alinieze unor poziții de tip Bulgaria, fost general NATO cu studii în America și Peter Maghiar, cel mai mare european dintre europeni. Poziții care au spus clar: nu dăm niciun ban Ucrainei, nu blocăm fondul european, dar nu dăm nici bani, nici armament, pentru că n-avem, avem nevoie de bani. Deci România să ia o poziție europeană, adică asumată de anumite state europene…. E imposibil și să discuți despre asta…”, a explicat sociologul.