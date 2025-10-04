Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Georgescu: „Ar trebui să avem o relație impecabilă cu vecinii și cu puterile mari”

Cătălin Costache
04 oct. 2025, 12:00, Marius Tucă Show
În ediția din 29 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre importanța diplomației pentru viitorul României. Potrivit acestuia, „trebuie să ai o relație impecabilă cu vecinii”, subliniind că acest scop ar trebui să fie fundamental pentru cei care se află în funcțiile de conducere. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Călin Georgescu a făcut referire la tradiția diplomatică a țării, evocând figuri precum Nicolae Titulescu și Mircea Malița, și a insistat asupra ideii că diplomația trebuie să se bazeze pe relații echilibrate cu toate marile puteri, dar mai ales cu statele vecine.

Călin Georgescu: „Dacă România nu este civilizație, România este condamnată. Pentru noi, acest deziderat este crucial. Pe acest fond, în baza diplomației clasice, de manual, a celor grei, de la Washington la Titulescu, la Mircea Malița și alții pe teritoriul românesc, baza este una singură – te ai bine cu toată lumea, în special cu vecinii, unde ai o relație impecabilă, nu foarte bună, te ai bine cu toate puterile mari și permanent ai în față un singur lucru, că pacea este singurul mod în care o țară se poate dezvolta. Tu nu te poți dezvolta în război, este imposibil așa ceva, nu ai cum.”

Ediție integrală

