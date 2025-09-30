Călin Georgescu: „Este evident amatorismul și vedetismul celor de la putere mai ales prin îndepărtarea de AMERICA”

Călin Georgescu, în emisiunea Marius Tucă din 29 septembrie 2025, a avut o poziție clară privind situația politică și geopolitică actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Călin Georgescu a subliniat diferențele majore dintre administrațiile Trump și Biden, remarcând că în cei 8 ani ai președintelui Biden au fost investiți în America aproximativ 1 trilion, în timp ce în doar 8 luni, președintele Trump ar fi adus investiții de 17 trilioane.

„Președintele Trump a precizat la ONU foarte clar. Pe vremea președintelui Biden au fost investiții în America de 1 trilion. În 8 luni de zile, președintele Trump a adus 17 trilioane. Diferența este uriașă în 8 luni de zile, cu inflația ținută sub control. Deci toate lucrurile astea ne aduc în atenție un lucru pe care România astăzi, din motive, poate o să le discutăm, poate nu, dar, în orice caz, pentru mine este foarte clar amatorismul și vedetismul celor care dețin puterea astăzi, se depărtează de cel mai important partener, America, spune Georgescu

Concluzia lui Călin Georgescu este o critică dură la adresa clasei politice românești actuale și un apel la o reevaluare matură și responsabilă a alianțelor și deciziilor strategice ale României pe scena internațională.