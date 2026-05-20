Luptă cu nămeții de peste 5 metri pe Transfăgărășan. Când ar putea fi redeschis unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România

Deszăpezirea pe Transfăgărășan a intrat în cea mai dificilă etapă. Drumarii au ajuns la cel mai mare culoar de avalanșă de pe traseu, unde stratul de zăpadă depășește cinci metri, iar utilajele înaintează cu dificultate printre bolovanii aduși de avalanșe.

Drumarii spun că vor să deschidă șoseaua până la jumătatea lunii iunie

Reprezentanții care lucrează la deszăpezirea Transfăgărășanului au transmis că intervențiile continuă într-un ritm susținut, chiar dacă zona în care se află acum este considerată cea mai complicată de pe întreg traseul.

„În această zonă grosimea stratului de zăpadă depășește 5 metri și este plină de bolovani aduși de avalanșe de pe versanți. Cu toate acestea avansăm într-un ritm susținut prin nămeți, cu ajutorul utilajelor grele, scopul nostru fiind să deszăpezim drumul până la mijlocul lunii iunie”, au transmis drumarii.

În prezent, utilajele intervin constant pentru îndepărtarea zăpezii și eliberarea carosabilului, astfel încât una dintre cele mai spectaculoase șosele din România să poată fi redeschisă circulației în perioada următoare.

AUTORUL RECOMANDĂ