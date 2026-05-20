1.000 lei amendă pentru toți părinții din România care refuză să facă acest lucru în 2026. Pedeapsa poate ajunge la 5.000 lei

Părinții din România pot primi o amendă consistentă dacă refuză să facă acest lucru în 2026. Pedeapsa poate ajunge la sume uriașe de bani.

Pentru părinții care refuză să semneze contractul educațional se anunță amenzi foarte mari. Este vorba despre o noutate legislativă care a început să producă deja efecte severe. Noutatea legislativă vizează deci interacțiunea cu școala. Astfel, părinții care refuză să semneze contractul educațional cu unitatea de învățământ unde este înscris copilul riscă amenzi uriașe, care sunt cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei.

Potrivit regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial, nr 795 bis din data de 12 august 2024, Articolul 172:

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, în măsura în care nu constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) refuzul semnării contractului educațional de către părinte sau reprezentantul legal, se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei;

Așadar, mare atenție, părinți, o amendă substanțială pot primi cei care refuză să semneze contractul educațional cu unitatea de învățământ unde este însris copilul.

