Pentagonul reduce trupele din Europa. SUA taie o brigadă militară de pe „bătrânul continent”. Trump cere europenilor să își asume propria apărare

Pentagonul a confirmat reducerea numărului brigăzilor americane staționate în Europa, în cadrul strategiei promovate de președintele Donald Trump. Decizia afectează inclusiv desfășurarea trupelor în Polonia și alimentează temerile privind diminuarea angajamentului militar al SUA în regiune, spre satisfația Moscovei.

Statele Unite continuă reducerea prezenței militare în Europa, într-o nouă mișcare strategică anunțată oficial de Pentagon. Ministerul american al Apărării a confirmat că numărul brigăzilor de luptă americane staționate pe bătrânul continent a fost redus de la patru la trei, potrivit France24.

Decizia înseamnă retragerea a aproximativ 4.000 de soldați și reprezintă încă un pas în politica promovată de președintele Donald Trump privind diminuarea implicării militare americane în Europa și creșterea presiunii asupra aliaților europeni pentru a-și finanța mai consistent propria apărare.

Potrivit Pentagonului, reducerea unei brigăzi a provocat și „o întârziere în desfășurarea” unor trupe în Polonia, urmând ca autoritățile americane să stabilească ulterior unde vor fi redislocați militarii. Anunțul vine după mai multe declarații contradictorii ale oficialilor americani privind viitorul trupelor SUA din Europa.

Donald Trump cere Europei să își asume mai mult propria apărare

Pe 1 mai, Pentagonul anunțase deja retragerea a aproximativ 5.000 de militari americani din Germania într-un interval de un an. La scurt timp, președintele Donald Trump a declarat că reducerea va fi „mult mai mare de 5.000” de soldați, din totalul de aproximativ 36.000 de militari americani aflați în prezent în Germania. Ulterior, pe 15 mai, un general american a afirmat că desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia a fost anulată.

Vicepreședintele american JD Vance a nuanțat însă informația și a precizat marți că desfășurarea este momentan doar „întârziată”, nu anulată definitiv.

„Ar putea merge în altă parte în Europa. Nu am luat o decizie finală cu privire la locul în care vor merge aceste trupe”, a declarat JD Vance.

Administrația de la Washington insistă tot mai des ca statele europene membre NATO să își crească bugetele pentru apărare și să reducă dependența de protecția militară oferită de SUA.

Polonia rămâne un aliat strategic pentru Washington

În ciuda reducerilor anunțate, Pentagonul a subliniat că Statele Unite vor continua să mențină „o prezență militară puternică în Polonia”. Varșovia este considerată unul dintre cei mai importanți aliați europeni ai administrației Trump, în special datorită nivelului ridicat al cheltuielilor sale pentru apărare, printre cele mai mari din NATO raportat la PIB.

Mișcările de trupe americane sunt atent monitorizate atât de aliații europeni, dar mai ales de Rusia, după ce președintele Donald Trump atacat în mod constant atât NATO cât și statele aliate acuzându-le că nu au susținut războiul împotriva Iranului, deși Trump nu a informat pe nimeni în momentul în care a declanșat operațiunea împotriva regimului de la Teheran.

