Atac masiv cu peste 500 de drone ucrainene asupra Rusiei. Explozii în Moscova la depozitul Transneft. Sunt cel puțin 3 morți și blocuri avariate

Mihai Tănase
Atac masiv cu drone la Moscova - Foto: Facebook
Rusia anunță unul dintre cele mai mari atacuri aeriene de la începutul războiului din Ucraina. Cel puțin trei persoane au murit în regiunea Moscovei, după un val masiv de drone care a lovit inclusiv zone rezidențiale și apropierea aeroportului Sheremetyevo.

Rusia a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de unul dintre cele mai ample atacuri cu drone de la începutul războiului declanșat în 2022 împotriva Ucraina.

Potrivit autorităților ruse, atacul a provocat moartea a cel puțin trei persoane în regiunea Moscovei și a avariat mai multe clădiri rezidențiale, în timp ce sistemele antiaeriene au fost activate ore întregi pentru interceptarea dronelor, scrie Kiev Independent.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că apărarea aeriană a început să respingă atacurile încă din seara zilei de 16 mai, operațiunile continuând până spre dimineață. Până în jurul orei 3:30, autoritățile susțineau că cel puțin 73 de drone fuseseră deja doborâte în apropierea capitalei ruse.

Explozii în Moscova și în apropierea aeroportului Sheremetyevo

Imagini apărute pe rețelele sociale surprind explozii, incendii și lumini puternice pe cer în mai multe zone din regiunea Moscovei.

Sursa video – X/@BrennpunktUA

Potrivit relatărilor locale, au fost raportate explozii în Khimki, Klin, Zelenograd, în apropierea Aeroportului Sheremetyevo, dar și în centrul Moscovei.

Sursa video – X/@BrennpunktUA

Andrey Vorobyov a confirmat ulterior că trei persoane au murit în urma atacului. Două victime au fost raportate în satul Pogorelki, iar o a treia în Khimki. Oficialul rus a precizat că mai multe persoane au fost rănite după ce dronele au lovit blocuri și case din diferite districte ale regiunii Moscovei.

De asemenea, în urma atacului ucrainean, un incendiu uriaș a izbucnit la depozitul Transneft din Zelenograd, Moscova, în această dimineață.

Sursa video – X/@NotWoofers

Explozii au fost raportate și în Crimeea, în cursul aceleiași nopți.

Rusia susține că a doborât peste 550 de drone ucrainene

Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele antiaeriene au interceptat și distrus 556 de drone între orele 22:00 și 07:00, în ceea ce pare să fie unul dintre cele mai mari valuri de atac aerian lansate de Ucraina de la începutul războiului.

Potrivit autorităților ruse, atacurile au vizat 14 regiuni rusești.

Operațiunea vine la doar câteva zile după atacurile rusești asupra Kievului, în urma cărora președintele Volodimir Zelenski a promis represalii.

Atacul are loc și pe fondul noilor restricții impuse de Kremlin privind publicarea imaginilor cu loviturile de drone și efectele acestora. Autoritățile ruse au interzis recent distribuirea de fotografii, videoclipuri sau informații despre consecințele atacurilor fără aprobarea oficială a statului.

Persoanele care încalcă noile reguli riscă amenzi între 3.000 și 5.000 de ruble, iar sancțiunile pot ajunge până la 200.000 de ruble pentru companii și organizații.

