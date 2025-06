Călin Popescu Tăriceanu: „În Europa, calitatea clasei politice a scăzut”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a vorbit despre declinul calității elitelor politice și despre pericolele ascunse ale democrației contemporane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Într-un dialog despre realitățile din România, Călin Popescu Tăriceanu a făcut o radiografie clasei politice actuale. Întrebat cum vede România de astăzi, fostul premier a pornit de la ideea că, deși s-au înregistrat progrese, ele nu sunt toate benefice.

Tăriceanu a vorbit despre modul în care funcționează mecanismele democrației și despre faptul că nu toate transformările au fost pozitive.

„Și am să vă spun ceva care, sigur, poate o să-i surprindă pe mulți. Democrația, sistemul democratic, nu este cel mai bun instrument de selecție a adevăratelor elite. Pentru că, democrația selectează populiști și demagogi, în principal. Și aici este un mare pericol. Eu sunt un democrat convins, pe lângă faptul că sunt liberal.”, spune acesta.

Fostul premier a accentuat ideea că progresul nu este uniform. În plan politic, el consideră că țara a regresat.

În finalul intervenției, Tăriceanu a rememorat începuturile politice ale PNL și a subliniat rolul important pe care l-a avut partidul în orientarea euroatlantică a României.

„Sigur că sunt pro-european, pentru că, dacă stau să dau puțin timp înapoi, la începutul anilor 90, partidul din care făceam parte și cu care am început să fac politică, mă refer la Partidul Național Liberal, era un fervent adept al integrării europene și al aderării la structurile NATO. Noi am fost cei care am militat din primul moment. Pentru că nu toți au fost la fel, ca să fim foarte… Bine, și în ideea economică, un adevărat liberalism s-aducem în România. Acum, sigur că democrația care s-a instalat în România, mecanismele, au suferit o serie de transformări, dar ceea ce văd astăzi, și mai ales rezultatul alegerilor…”, spune Tăriceanu.