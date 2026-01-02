În 2025, românii şi-au luat concedii medicale în valoare de un miliard de lei. Cifrele au fost date publicităţii de ministrul Alexandru Nazare

Ministrul de Finanţe îşi menţine optimismul de anul trecut, şi la începutul lui 2026, în ceea ce priveşte stabilitatea economică a României şi credibilitatea acesteia în faţa organismelor internaţionale.

Alexandru Nazare spune că vorbim de „ezultate solide, care ne permit să intrăm în 2026 cu încredere şi optimism.’

Ba mai mult, au fost aduse la zi şi cheltuielile statului cu proiectele din fonduri europene, concedii medicale, dar şi pentru alte domenii-cheie.

„Până în ultima zi a anului, Trezoreria a susținut investițiile publice, prin plăți în valoare de 1,7 miliarde de lei, din care 1,3 miliarde de lei pentru proiecte din fonduri europene. Am alocat la final de an aproximativ 4 miliarde de lei pentru investiții în dezvoltare locală și apărare, 2 miliarde de lei pentru obligațiile statului față de mediul de afaceri prin rambursarea concediilor medicale și 1 miliard de lei pentru domenii-cheie precum energie, mediu, apărare și afaceri externe”, scrie Nazare.

Ministrul de Finanţe îl aduce în discuţie şi pe premierul Ilie Bolojan cu ajutorul căruia, mai spune Nazare, au fost direcţionate 12 miliarde de lei, în plus, în economia românească.

„După ultima rectificare bugetară, împreună cu premierul Ilie Bolojan, am reușit să direcționăm alte 12 miliarde de lei, suplimentar, în economie. Am făcut toate aceste lucruri posibile prin rigoare bugetară, decizii asumate și un management mai eficient al banilor publici. Iar aceste rezultate reprezint baza cu care intrăm în 2026. Un an în care România se apropie decisiv de OCDE – o nouă ancoră strategică de stabilitate şi credibilitate internațională, care va însemna costuri mai mici de finanțare și investiții stabile.”

Toate aceste aspecte realizează funadamentul anului fiscal 2026, dar şi credibilitatea României în plan extern.

„În același timp, investițiile publice vor fi motor principal de creştere, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune 2021–2027 și investiții consistente în infrastructură, energie, sănătate, educație și dezvoltare locală. 2026 va fi, în sfârşit, anul fondurilor europene pentru România. Stabilizarea fiscal-bugetară va fi, de asemenea, unul din elementele cheie ale anului. 2026 va aduce mai multă predictibilitate și claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri. Îmbunătățirea percepției României pe piețele externe, digitalizarea şi eficientizarea administrativă vor consolida totodată încrederea, atât a investitorilor, cât şi a românilor în stat – toate cu efecte benefice pentru economie şi societate. Intrăm în noul an cu responsabilitate, seriozitate și optimism. Nu cred în miracole, dar cred în muncă susținută, rigoare şi construcția consecventă a surselor de dezvoltare”, mai scrie Nazare.

