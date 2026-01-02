România oferă sprijin Elveției după tragedia din Crans-Montana. Arafat: ”Oferim transport medical şi putem folosi avioane militare cu echipă SMURD”

România a transmis Elveției disponibilitatea de a ajuta după incendiul devastator din stațiunea Crans-Montana, soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți. Anunțul a fost făcut joi seară de Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

În urma tragediei din noaptea de Revelion din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde cel puțin 40 de persoane au murit și alte 115 au fost rănite, România oferă sprijin prin mecanismul european de protecție civilă. Potrivit autorităților române, ajutorul vizează în special transportul medicalizat al pacienților cu arsuri grave.

Rom ânia pune la dispozi ție transport medicalizat prin mecanismul european

Raed Arafat a declarat că a fost convocată o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în urma căreia s-a decis oferirea de sprijin pentru transportul victimelor.

”S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat„, a afirmat Arafat la Euronews.

Secretarul de stat a precizat că România poate interveni rapid cu aeronave militare echipate corespunzător. „La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion. Asta deja este pus pe site-ul Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană„, a spus Arafat.

Acesta a subliniat că, deși mai multe state europene au oferit locuri în spitale, puține țări dispun de capacități de transport medicalizat.

Avertisment privind folosirea artificiilor și bilanțul tragediei

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a atras atenția asupra pericolului utilizării artificiilor în spații închise, după ce și România a trecut printr-o astfel de tragedie în urmă cu 10 ani.

„Lumea trebuie să înveţe că folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect. Deschide amintiri şi aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineaţă am fost în legătură şi cu colegii noştri din Elveţia şi cu colegii de la Protecţia Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviaţie de salvare al lor, cu care avem o relaţie foarte apropiată. Din păcate, trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Raed Arafat.

Autorit ățile elvețiene au confirmat că aproximativ 40 de persoane au murit și 115 sunt rănite, multe în stare grav ă. Președintele Elveției, Guy Parmelin , a catalogat incidentul drept „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a tr ăit țara noastră”, iar ancheta privind cauza incendiului este în desf ășurare.

