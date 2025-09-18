Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de Externe nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a criticat modul în care este condus Ministerul de Externe. Fostul premier a spus că actualul ministru, Oana Țoiu, nu are experiența și pregătirea necesară pentru o funcție de asemenea importanță, iar acest lucru afectează imaginea României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Tăriceanu a spus că stabilitatea și memoria instituțională sunt esențiale în politica externă. Acesta este motivul pentru care marile state își păstrează miniștrii de Externe în funcție chiar și 10-15 ani.

Oana Țoiu nu are pregătirea necesară și nici experiență

Fostul premier a explicat că Oana Țoiu nu are competențele necesare pentru a reprezenta România pe plan extern. Declarațiile sale recente sunt nepotrivite.

„Este o persoană care nu are niciun fel de experiență în domeniul, nu are pregătirea necesară și nici experiență. Nici o legătură cu domeniu. Sigur că se poate învăța la locul de muncă, dar la Ministerul de Externe, când în fața ta ai oameni care sunt exersați în aceste funcții, nu e recomandabil. Uitați-vă că sunt miniștri de Externe care duc ministerele astea 10-15 ani. Există o anumită stabilitate, există o anumită memorie instituțională care se creează. Nu te duci în fața unui interlocutor care îți spune anumite lucruri și tu ești complet străin de subiect. Și am văzut, așa cum vă spuneam, declarațiile, după părerea mea, total deplasate ale doamnei Țoiu la adresa fostului prim-ministru Adrian Năstase.”, afirmă Tăriceanu.

Călin Popescu-Tăriceanu: „Este China o țărișoară oarecare pe globul ăsta? ”

Tăriceanu a arătat că problema nu este doar modul în care ministrul de Externe s-a raportat la Adrian Năstase, ci mai ales cum poziționează România față de China. El a amintit că această țară este una dintre cele trei mari puteri mondiale. Statul chinez a avut în trecut relații excelente cu România.