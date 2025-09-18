Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de Externe nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a criticat modul în care este condus Ministerul de Externe. Fostul premier a spus că actualul ministru, Oana Țoiu, nu are experiența și pregătirea necesară pentru o funcție de asemenea importanță, iar acest lucru afectează imaginea României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Tăriceanu a spus că stabilitatea și memoria instituțională sunt esențiale în politica externă. Acesta este motivul pentru care marile state își păstrează miniștrii de Externe în funcție chiar și 10-15 ani.
Fostul premier a explicat că Oana Țoiu nu are competențele necesare pentru a reprezenta România pe plan extern. Declarațiile sale recente sunt nepotrivite.
„Este o persoană care nu are niciun fel de experiență în domeniul, nu are pregătirea necesară și nici experiență. Nici o legătură cu domeniu. Sigur că se poate învăța la locul de muncă, dar la Ministerul de Externe, când în fața ta ai oameni care sunt exersați în aceste funcții, nu e recomandabil. Uitați-vă că sunt miniștri de Externe care duc ministerele astea 10-15 ani. Există o anumită stabilitate, există o anumită memorie instituțională care se creează. Nu te duci în fața unui interlocutor care îți spune anumite lucruri și tu ești complet străin de subiect. Și am văzut, așa cum vă spuneam, declarațiile, după părerea mea, total deplasate ale doamnei Țoiu la adresa fostului prim-ministru Adrian Năstase.”, afirmă Tăriceanu.
Tăriceanu a arătat că problema nu este doar modul în care ministrul de Externe s-a raportat la Adrian Năstase, ci mai ales cum poziționează România față de China. El a amintit că această țară este una dintre cele trei mari puteri mondiale. Statul chinez a avut în trecut relații excelente cu România.
„Cu Adrian Năstase am fost adversari politici mai mult de 20 de ani. Lucrul acesta nu mă împiedică să apreciez ceea ce face cu Fundația Europeană Titulescu ca instrument de politică externă. În paranteză, nu știu dacă Adrian Năstase v-a spus, dar el era membru la Asociația de Drept Internațional și Relații Internaționale, încă dinainte de 1990. A fost invitat de China. De ce? Ca un semn de respect. Pentru că în China există o excelentă memorie instituțională a relațiilor cu România. Probabil că au apreciat mandatul lui Adrian Năstase, modul în care a contribuit la dezvoltarea relației. Este China o țărișoară oarecare pe globul ăsta? Nu. Este una din cele trei puteri mondiale în momentul de față. Cu China, România a avut în trecut niște relații cu totul și cu totul deosebite.”, spune Tăriceanu.