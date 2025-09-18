Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a SCĂZUT prea mult”

Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a SCĂZUT prea mult”

Malina Maria Fulga
18 sept. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a SCĂZUT prea mult”
Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a scăzut prea mult”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a declarat cu certitudine că nu mai intenționează să revină în scena politică. El a reflectat asupra scenei politice actuale din România, remarcând o lipsă de pregătire și experiență în rândul actualilor politicieni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Popescu Tăriceanu: „Asta a fost voința electoratului”

La întrebarea moderatorului dacă planifică cumva o revenire în scena politică, Călin Popescu Tăriceanu afirmă clar că nu își dorește acest lucru, motivând că nivelul politicii românești a scăzut drastic. Acesta consideră că, în afara partidului UDMR, care, susține fostul premier, are membri ce dau dovadă de profesionalism și experiență, restul clasei politice nu reușește să atingă acest standard, lucru datorat schimbării generațiilor și voinței populare.

„Nu, sigur. Mi-am găsit alte activități. Nu îmi mai e dor. Știți de ce nu îmi mai e dor? Pentru că văd că nivelul politic a coborât foarte mult. Ca să stai de vorbă cu ăștia, care sunt unii dintre ei… nu toți. Știți că, de exemplu, UDMR-ul, așa cum ne-au obișnuit, face o figură foarte bună. Are oameni cu experiență. Nu, nu mai ai cu o parte din guvern ce să mai vorbești. Și s-au schimbat generațiile. Până la urmă, trebuie să respectăm. Asta a fost voința electoratului.”

Citește și

ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”
10:10
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării”
09:36
Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană”
08:30
Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „FMI mi-a dat dreptate. Reducerea de TAXE a crescut încasările la buget”
07:30
Călin Popescu-Tăriceanu: „FMI mi-a dat dreptate. Reducerea de TAXE a crescut încasările la buget”
MARIUS TUCĂ SHOW Călin Popescu Tăriceanu: „Se face prea multă administrație în guvern și prea puțină POLITICĂ. Nu înțeleg cum decurg ședințele coaliției”
07:00
Călin Popescu Tăriceanu: „Se face prea multă administrație în guvern și prea puțină POLITICĂ. Nu înțeleg cum decurg ședințele coaliției”
MARIUS TUCĂ SHOW Călin Popescu Tăriceanu: „Vom reduce deficitul bugetar, dar EFECTELE COLATERALE vor fi importante”
23:30
Călin Popescu Tăriceanu: „Vom reduce deficitul bugetar, dar EFECTELE COLATERALE vor fi importante”
Mediafax
Suspectul în cazul uciderii lui Kirk se temea că va fi împușcat de poliție înainte de a se preda
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Zelenski confirmă: Ucraina va primi rachete Patriot și Himars. Finanțarea asigurată de aliații NATO
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Breaking News! Trei polițiști au murit în urma unui atac armat în SUA
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Omologare RAR pentru mașină. Acești șoferi sunt obligați să obțină certificatul de la Registrul Auto Român
Evz.ro
Cine e tânăra rănită de Toto Dumitrescu. Imagini cu sportiva de succes
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
A tăcut cât a putut! Veronica și-a spus adevărul în văzul tuturor. Și o face într-un mod care nu lasă loc de scuze: "Nu este o pierdere". Mesajul concurentei din Casa Iubirii a dat TOTUL de gol. Nu mai e loc de INTERPRETĂRI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Telescopul Hubble a observat o galaxie care formează stele de 10 ori mai rapid decât Calea Lactee
EXTERNE Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile”
10:12
Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile”
EXTERNE ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța
10:02
ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța
ANALIZĂ Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului”
10:00
Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului”
ACTUALITATE LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg
09:43
LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg
JUSTIȚIE Prim-vicepreședintele PNL Brașov, ACUZAT de mită și trafic de influență. Procurorii au făcut descinderi în 12 locații
09:24
Prim-vicepreședintele PNL Brașov, ACUZAT de mită și trafic de influență. Procurorii au făcut descinderi în 12 locații
EXTERNE TRUMP se întoarce la tribuna ONU/ Antonio Guterres se teme de o eventuală escaladare a tensiunilor la nivel mondial 
09:18
TRUMP se întoarce la tribuna ONU/ Antonio Guterres se teme de o eventuală escaladare a tensiunilor la nivel mondial 