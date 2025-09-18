Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a scăzut prea mult”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a declarat cu certitudine că nu mai intenționează să revină în scena politică. El a reflectat asupra scenei politice actuale din România, remarcând o lipsă de pregătire și experiență în rândul actualilor politicieni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Popescu Tăriceanu: „Asta a fost voința electoratului”

La întrebarea moderatorului dacă planifică cumva o revenire în scena politică, Călin Popescu Tăriceanu afirmă clar că nu își dorește acest lucru, motivând că nivelul politicii românești a scăzut drastic. Acesta consideră că, în afara partidului UDMR, care, susține fostul premier, are membri ce dau dovadă de profesionalism și experiență, restul clasei politice nu reușește să atingă acest standard, lucru datorat schimbării generațiilor și voinței populare.