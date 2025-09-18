Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul Guvernului, prin Ministerul de Externe și al Apărării”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre responsabilitatea politicii externe în România. Invitatul a spus că, potrivit Constituției, acest domeniu aparține prim-ministrului prin Ministerul de Externe, dar președintele are roluri definite, precum numirea ambasadorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Marius Tucă a întrebat cine se ocupă de politica externă a României. Recent, mai multe declarații ale liderilor politici au stârnit confuzie. În replică, Tăriceanu a spus că există reguli prevăzute de Constituție.

Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă, așadar, este apanajul primului ministru, prin Ministerul de Externe”

Fostul premier a explicat că programul de politică externă face parte din mandatul pentru care Guvernul cere votul de încredere în Parlament. De asemenea, Ministerul Apărării a ajuns, în ultimii ani, să aibă și el un rol important în diplomație.

„Mă bucur că deschideți acest subiect pentru că am văzut în ultima perioadă, dar ultima perioadă nu însemnă numai ultimele 100 de zile, ci și înainte. L-am auzit inclusiv pe fostul prim-ministru, Ciolacu, făcând afirmații de genul următor. Și nu le pun neapărat într-o cheie peiorativă. Domeniul politicii externe este domeniul rezervat, rețineți, că așa au fost formulările, președintelui. E bine, haideți să pornim de la situația care este descrisă de Constituție și să vedem ce se întâmplă în ziua de azi. Astăzi ajungem și la chestiunea cu drona. Deci, programul de politică externă face parte din programul cu care premierul se duce în Parlament pentru a cere votul de încredere. Politica externă, așadar, este apanajul primului ministru, prin Ministerul de Externe, sau, mă rog, în ultima perioadă, în ultimii 30 de ani, se consideră că și Ministerul Apărării are un rol important în diplomație.”, afirmă Tăriceanu.

Președintele are atribuții bine definite

Tăriceanu a detaliat apoi care sunt competențele președintelui în acest domeniu, conform Constituției.