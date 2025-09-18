Călin Popescu Tăriceanu: „Se face prea multă administrație în guvern și prea puțină politică. Nu înțeleg cum decurg ședințele coaliției”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a vorbit despre lipsa comunicării și colaborării între membrii coaliției, evidențiind importanța compromisului pentru a se stabili un echilibru și o funcționare propice a acestei formațiuni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Popescu Tăriceanu: „Nu cred că sunt posibile alegeri anticipate”

Călin Popescu Tăriceanu afirmă că nu crede în organizarea unor alegeri anticipate, subliniind faptul că și președintele, și guvernul sunt încă la început de mandat. Acesta este de părere că, în actualul guvern, se pune mai mult accentul pe partea administrativă decât pe cea politică, evidențiind necesitatea colaborării în cadrul coaliției și afirmând că compromisurile sunt esențiale pentru stabilirea unui punct comun.

„Nu cred că sunt posibile alegeri anticipate și nici nu știu dacă ar fi utile, în momentul de față, declanșarea unor alegeri anticipate. Guvernul are câteva luni de existență, președintele la fel. Nu, nu cred, dar nu știu de ce, cred că se face cam prea multă administrație în guvern și prea puțină politică. Eu nu știu cum decurg reuniunile politice ale coaliției. Eu pot să vă spun că, când eram prim-ministru, făceam inclusiv reuniuni de dimineață, mic dejun de lucru, care nu aveau o agendă de aprobare a unor hotărâri de guvern. Aveam o agendă de discuții, fără îndoială. Nu ne duceam acolo să schimbăm banalități între noi, încercam să construim o relație în cadrul coaliției care să ajute. Aici eu văd foarte multe fricțiuni și, până la urmă, politica este și arta compromisului.”

Călin Popescu Tăriceanu: „Adevărul absolut nu-l deține nicio parte”

Fostul prim-ministru atrage atenția asupra dinamicii dintre partidele de la guvernare, susținând că flexibilitatea din partea tuturor membrilor în luarea deciziilor este absolut indispensabilă.