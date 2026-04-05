Crin Antonescu: „Alegătorii lui Nicușor vor ca acesta să se ducă cu mascații să ia din casă toți PSD-iștii. Nu mai este eroul lor"

Crin Antonescu: „Alegătorii lui Nicușor vor ca acesta să se ducă cu mascații să ia din casă toți PSD-iștii. Nu mai este eroul lor”

Malina Maria Fulga

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Crin Antonescu a vorbit despre situația actuală din politica românească și luptele dintre partidele de la guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul lider PNL susține că votanții președintelui Nicușor Dan ar fi nemulțumiți de acțiunile acestuia. El afirmă că aceștia și-ar fi dorit din partea președintelui să ducă o luptă cu liderii PSD, pe care îi găsesc vinovați pentru stadiul în care se află România. Președintele a păstrat o atitudine echilibrată și a insistat pe importanța PSD-ului în coaliția de guvernare pentru a menține majoritatea. Acest lucru ar fi crescut nemulțumirea electoratului său, adaugă Crin Antonescu.

„Pentru că oamenii ăia, și nu le comentez alegerea, dar oamenii ăia nu au prea multe criterii. Vor să moară PSD-ul. Deci, cine e în luptă cu PSD? Deci Nicușor Dan, mă rog, din punctul meu de vedere, până la urmă, e normal. În primul an aproape al președinției lui, nu s-a distins prin vreo luptă cu PSD-ul. Drept care a și fost atacat de propriii lui suporteri. Noi vorbim de niște alegători, cea mai mare parte din ei, care nu au calculat foarte mult. Cum se conduce, cum se administrează o țară, ce faci mai departe, că în societate mai există și alții cu alte opțiuni decât ei. Ei doresc un președinte, de aia l-au votat pe Nicușor Dan, care a doua zi să se ducă cu mascații. Să-i ia pe Grindeanu, pe Ciolacu, pe cine vor ei, pe toți, dacă se poate, în afară de ei. Care să înjure măcar, cum făcea Băsescu în fiecare zi când era președinte, pe PSD-iști. Ori Nicușor, nefăcând niciuna din astea, deja e, cum să spun, nu mai e eroul lor deloc. E aproape persoana non grata.”

Crin Antonescu: „Nu văd un viitor politic pentru Ilie Bolojan”

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, invitatul spune că nu vede un viitor politic pentru actualul premier. Spune că afirmațiile sale sunt motivate de lipsa de flexibilitate a premierului, acesta fiind ghidat doar de rigoarea administrativă, care nu ar fi suficientă.

„Și toate astea se îndreaptă spre Bolojan, care, din punctul ăsta de vedere, o fi având grosso modo 80% împreună, are un 20% care îi dau putere ca personaj politic. Nici aici nu văd viitor. De ce? Pentru că la domnul Bolojan nu e vorba de cât are acum, ci că ceea ce are acum este un maximum. Cu aia rămâne, asta spun. Adică e vorba de imaginea care a fost creată, de poziția mai departe. Acolo unde începe să intervină nevoia de o anumită viziune, de o anumită anvergură, de o anumită maleabilitate. Nu în sensul coțcăriilor, ci în sensul unei flexibilități în a răspunde, că lucrezi cu societatea, lucrezi cu oameni vii, lucrezi cu segmente.”

