Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive

Administratorul depozitului ecologic din Vidra (Ilfov) este vizat de o investigație a Consiliului Concurenței, existând suspiciuni că societatea ar fi inclus clauze abuzive în relațiile contractuale.

Consiliul Concurenței a demarat o anchetă care vizează posibile practici de abuz de poziție dominantă ale ECO SUD SA. Este compania care operează Depozitul Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile din comuna Vidra.

Potrivit Consiliului Concurenței, există suspiciuni că, începând cu 2024, compania ar fi introdus clauze contractuale considerate abuzive în relația cu operatorii care asigură tratarea mecano-biologică a deșeurilor municipale colectate în amestec. Ancheta a fost deschisă după analizarea unei sesizări.

În cadrul verificărilor, inspectorii autorității au efectuat controale inopinate la sediul societății din București și la un punct de lucru din județul Ilfov. Aceste acțiuni, autorizate de Curtea de Apel București, au avut ca scop colectarea documentelor și informațiilor necesare pentru clarificarea suspiciunilor privind posibile încălcări ale regulilor de concurență.

Comunicatul Consiliului Concurenței

„Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind un posibil abuz de poziție dominantă al ECO SUD SA, în calitate sa de administrator al Depozitului Ecologic de Deșeuri Solide Urbane și Industriale Asimilabile din comuna Vidra, județul Ilfov. Autoritatea de concurență deține indicii că ECO SUD SA ar fi impus operatorilor care prestează servicii de tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale colectate în amestec, anumite clauze abuzive, începând dinn anul 2024. Investigația autorității de concurență a fost declanșată în urma analizei unei plângeri. În cadrul investigației, s-au efectuat inspecții inopinate la sediul din București și la punctul de lucru din județul Ilfov al ECO SUD SA. Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București și sunt justificate de necesitatea obținerii tuturor informațiilor și documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurențiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor. Legea concurenței interzice folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de una sau mai multe companii pe piața românească, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care pot afecta activitatea economică sau prejudicia consumatorii”, se transmite în comunicatul Consiliului Concurenței.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto; Envato