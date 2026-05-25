Călin Georgescu a achitat amenda de 200.000 de lei dată de AEP care a vizat finanțarea și campania electorală din 2024

Călin Georgescu, fost candidat la Președinția României, a plătit amenda de 200.000 de lei primită de la Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit vicepreședintelui AEP, Cosmin Popp. Amenda a fost aplicată după un control privind finanțarea și desfășurarea campaniei sale electorale din 2024.

În anul respectiv, fostul candidat la alegerile prezidențiale declarase zero venituri și zero cheltuieli. Autoritatea Electorală Permanentă a dispus un control cu privire la finanțarea campaniei electorale. În urma controlului, Călin Georgescu s-a ales cu o amendă de 200.000 de lei (cea mai mare prevăzută de lege). În total, au fost aplicate cinci amenzi care cuprind suma respectivă. Vicepreședintele instituției, Cosmin Popp, a confirmat pentru G4media că amenda a fost achitată.

„Plata unei amenzi e mult mai avantajoasă decât să respecți legea”, a spus Cosmin Popp.

Potrivit Forum Expert, amenzile sunt distribuite în felul următor:

50.000 de lei – art 28 (1) a) cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice; 25.000de lei – art 36 (3) – Competitorii electorali au obligaţia de a imprima pe materialele electorale numele candidatului, operatorul economic, CMF şi tiraj, dacă este cazul. 25.000 de lei – art 36 (32) – În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la AEP o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora. 50.000de lei – art.47 alin. (1) – În 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile de la art. 28 alin. (13). 50.000 de lei – art. 50 alin (2) – Partidele politice şi candidaţii independenţi au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile AEP documentele solicitate.

AEP a sesizat Poliția și Parchetul General în legătură cu campania electorală a lui Călin Georgescu, iar ANAF a transmis procurorilor informații despre finanțarea declarată „zero lei”. Deși au avut loc percheziții în 2025 în dosarul privind finanțarea campaniei, cauza nu a fost încă trimisă în judecată.

