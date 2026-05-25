Prima pagină » Actualitate » Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor

Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor

Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Președintele Partidului Noua Românie, Constantin Sebastian Popescu, care a candidat de trei ori la prezidențiale, a fost trimis în judecată pentru corupere sexuală a unui minor. Dosarul nu apare însă pe portalul instanțelor de judecată. În august 2025, Popescu a fost acuzat de „Justițiarul din Berceni” că ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu un minor pe care l-a abordat online și l-a convins să se întâlnească. Contactat de G4Media.ro, acesta a refuzat să comenteze cazul și a susținut că lipsa dosarului de pe portalul instanțelor este cauzată de prevederile legale în vigoare, fără ca el să fi avut vreo implicare în ascunderea situației juridice.

Dosar de corupere sexuală a unui minor

Căteva detalii despre dosarul de corupere sexuală a lui Constantin Sebastian Popescu apar într-o decizie din 30 aprilie 2026, dintr-o speță separată, de la Judecătoria Sectorului 2, în care politicianul a cerut judecătorilor să oblige câteva instituții din cadrul Poliției Române la suspendarea provizorie a procedurilor de fotografiere, amprentare și prelevare de probe biologice pentru înregistrarea sa în Registrul național automatizat al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale. Completul de judecată a respins cererea, dar Popescu a depus apel care a ajuns săptămâna trecută la Tribunalul București.

Confom deciziei din acest dosar, în urma cercetărilor efectuate de organele de urmărire penală, printr-un rechizitoriu din data de 22 ianuarie 2026, s-a dispus trimiterea în judecată a lui Popescu pentru săvârșirea infracțiunii de corupere sexuală a unui minor prevăzută de art. 221 alin. 4 Cod penal: „Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”

Dosarul penal se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București, în timpul judecății fiind prelungită succesiv măsura controlului judiciar pe numele inculpatului, cel mai recent pe data de 23 aprilie 2026. Nici una dintre spețele aferente acestui dosar – fondul, judecarea în faza de Cameră Preliminară sau verificarea măsurilor preventive – nu poate fi găsită pe portalul instanțelor, unica informație despre judecată fiind menționată în același dosar intentat de Popescu contra Poliției, în care s-a precizat că luna trecută dosarul se afla în faza de Cameră Preliminară.

Foto: Facebook / Sebastian Popescu

Incidentul a fost reclamat de „Justițiarul de Berceni”

În august 2025, Sebastian Popescu a fost dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că ar fi încercat să contacteze un minor de 15 ani pe social media, pentru a întreține relații intime. Incidentul a fost reclamat de Alexandru Constandachi, cunoscut drept „Justițiarul de Berceni”, care se ocupă cu demascarea agresorilor sexuali din mediul online.

Polițiști din cadrul Secției 27 din Sectorul 3 s-au deplasat la fața locului pentru a discuta cu persoanele implicate. Ulterior, Sebastian Popescu a fost condus la audieri pentru verificări suplimentare și clarificarea situației.

Singurele informații din anchetă au fost făcute publice de Poliție, într-un comunicat din vara anului trecut: „La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare. Polițiștii din cadrul subunității au identificat și depistat bărbatul în cauză, fiind condus la sediul de poliție (…) În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de corupere sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen., privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic”.

Cazul a fost instrumentat de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar față de inculpat a fost dispusă încă de la acel moment măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Sebastian Constantin Popescu participa la dezbaterea electorala „Un presedinte pentru Romania”, organizata de TVR inaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidentiale care va avea loc in 4 mai 2025, la Palatul Cotroceni, marti, 29 aprilie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fondat în 2015 Partidul Noua Românie. Acesta a candidat în mai multe rânduri la alegeri, cele mai importante fiind cele pentru funcția de Președinte al României din 2019 (30.850 voturi), 2024 (14.683 voturi) și 2025 (25.994 voturi), precum și pentru mandatul de Primar General al Capitalei în 2020 (826 voturi)

De-a lungul timpului, a fost implicat în mai multe controverse politice, inclusiv legate de modul în care și-a strâns semnăturile de susținere.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Un lider marcant al PNL îi face ,,putiniști” pe cei de la UDMR
15:26
Un lider marcant al PNL îi face ,,putiniști” pe cei de la UDMR
CONTROVERSĂ Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”
14:47
Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”
JUSTIȚIE Control judiciar pentru 4 persoane, după încăierarea din Centrul Vechi între ucraineni și motocicliști. Filmul oficial al bătăii cu pumni, picioare și sticle
14:41
Control judiciar pentru 4 persoane, după încăierarea din Centrul Vechi între ucraineni și motocicliști. Filmul oficial al bătăii cu pumni, picioare și sticle
FILM The New York Times: Cannes devine rampa de lansare spre Oscar pentru filmul „Fjord”
14:33
The New York Times: Cannes devine rampa de lansare spre Oscar pentru filmul „Fjord”
FLASH NEWS PNL dă „ultimatum” PSD: „Să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate, să se dea deoparte”
14:33
PNL dă „ultimatum” PSD: „Să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate, să se dea deoparte”
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie chinuită la debutul lui Marius Baciu pe bancă: urmează derby-ul cu Dinamo
14:17
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie chinuită la debutul lui Marius Baciu pe bancă: urmează derby-ul cu Dinamo
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o specie de pasăre care „bate din palme”
ARMATĂ Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
16:26
Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif
16:20
Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif
ULTIMA ORĂ Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă
16:01
Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă
JUSTIȚIE Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive
15:48
Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive
ECONOMIE Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
15:42
Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
EXCLUSIV Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, dezvăluiri despre acordul PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării: Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni/Burnete a condus ședința
15:33
Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, dezvăluiri despre acordul PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării: Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni/Burnete a condus ședința

Cele mai noi

Trimite acest link pe