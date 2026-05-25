Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor

Președintele Partidului Noua Românie, Constantin Sebastian Popescu, care a candidat de trei ori la prezidențiale, a fost trimis în judecată pentru corupere sexuală a unui minor. Dosarul nu apare însă pe portalul instanțelor de judecată. În august 2025, Popescu a fost acuzat de „Justițiarul din Berceni” că ar fi încercat să întrețină relații sexuale cu un minor pe care l-a abordat online și l-a convins să se întâlnească. Contactat de G4Media.ro, acesta a refuzat să comenteze cazul și a susținut că lipsa dosarului de pe portalul instanțelor este cauzată de prevederile legale în vigoare, fără ca el să fi avut vreo implicare în ascunderea situației juridice.

Dosar de corupere sexuală a unui minor

Căteva detalii despre dosarul de corupere sexuală a lui Constantin Sebastian Popescu apar într-o decizie din 30 aprilie 2026, dintr-o speță separată, de la Judecătoria Sectorului 2, în care politicianul a cerut judecătorilor să oblige câteva instituții din cadrul Poliției Române la suspendarea provizorie a procedurilor de fotografiere, amprentare și prelevare de probe biologice pentru înregistrarea sa în Registrul național automatizat al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale. Completul de judecată a respins cererea, dar Popescu a depus apel care a ajuns săptămâna trecută la Tribunalul București.

Confom deciziei din acest dosar, în urma cercetărilor efectuate de organele de urmărire penală, printr-un rechizitoriu din data de 22 ianuarie 2026, s-a dispus trimiterea în judecată a lui Popescu pentru săvârșirea infracțiunii de corupere sexuală a unui minor prevăzută de art. 221 alin. 4 Cod penal: „Determinarea de către un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibiţionist ori la spectacole sau reprezentaţii în cadrul cărora se comit acte sexuale de orice natură, precum şi punerea la dispoziţia acestuia de materiale cu caracter pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.”

Dosarul penal se află pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București, în timpul judecății fiind prelungită succesiv măsura controlului judiciar pe numele inculpatului, cel mai recent pe data de 23 aprilie 2026. Nici una dintre spețele aferente acestui dosar – fondul, judecarea în faza de Cameră Preliminară sau verificarea măsurilor preventive – nu poate fi găsită pe portalul instanțelor, unica informație despre judecată fiind menționată în același dosar intentat de Popescu contra Poliției, în care s-a precizat că luna trecută dosarul se afla în faza de Cameră Preliminară.

Incidentul a fost reclamat de „Justițiarul de Berceni”

În august 2025, Sebastian Popescu a fost dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că ar fi încercat să contacteze un minor de 15 ani pe social media, pentru a întreține relații intime. Incidentul a fost reclamat de Alexandru Constandachi, cunoscut drept „Justițiarul de Berceni”, care se ocupă cu demascarea agresorilor sexuali din mediul online.

Polițiști din cadrul Secției 27 din Sectorul 3 s-au deplasat la fața locului pentru a discuta cu persoanele implicate. Ulterior, Sebastian Popescu a fost condus la audieri pentru verificări suplimentare și clarificarea situației.

Singurele informații din anchetă au fost făcute publice de Poliție, într-un comunicat din vara anului trecut: „La data de 24 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 27 Poliție au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat, în vârstă de 45 de ani, i-ar fi propus unui minor să întrețină relații intime, prin intermediul unei rețele de socializare. Polițiștii din cadrul subunității au identificat și depistat bărbatul în cauză, fiind condus la sediul de poliție (…) În urma administrării materialului probator, față de cel în cauză s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunii de corupere sexuală a minorilor, prev. de art. 221 alin. 4 C. pen., privind faptul că inculpatul a pus la dispoziția minorului o imagine cu un caracter pornografic”.

Cazul a fost instrumentat de Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, iar față de inculpat a fost dispusă încă de la acel moment măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fondat în 2015 Partidul Noua Românie. Acesta a candidat în mai multe rânduri la alegeri, cele mai importante fiind cele pentru funcția de Președinte al României din 2019 (30.850 voturi), 2024 (14.683 voturi) și 2025 (25.994 voturi), precum și pentru mandatul de Primar General al Capitalei în 2020 (826 voturi)

De-a lungul timpului, a fost implicat în mai multe controverse politice, inclusiv legate de modul în care și-a strâns semnăturile de susținere.

