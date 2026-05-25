Prima pagină » Știri externe » Apel istoric al Papei Leon. Suveranul Pontif cere „dezarmanrea” Inteligenței Artificiale în prima sa enciclică

Apel istoric al Papei Leon. Suveranul Pontif cere „dezarmanrea” Inteligenței Artificiale în prima sa enciclică

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la publicarea enciclicii „Rerum novarum”, Papa Leon al XIV-lea a lansat, la rândul său, luni, prima sa enciclică, intitulată „Magnifica humanitas: Despre protejarea persoanei umane în era inteligenței artificiale”.

Vezi galeria foto
5 poze

În cadrul acestui document oficial, Suveranul Pontif face un apel la protejarea umanității, promovarea adevărului, demnitatea muncii, justiția socială și pace, transmite Vatican News.

„Inteligența artificială trebuie dezarmată”

Adresându-se participanților adunați, luni, în Sala Sinodului cu ocazia prezentării enciclicii, Papa a descris actuala revoluție tehnologică drept un „moment de cotitură istoric”, comparabil cu schimbările radicale cu care s-a confruntat Papa Leon al XIII-lea în timpul Revoluției Industriale.

„Inteligența artificială este deja prezentă în multe aspecte ale vieții noastre și influențează deciziile care modelează conviețuirea umană”, a afirmat el, subliniind că aceasta „schimbă radical modul în care se poartă războiul”.

Papa Leon a făcut un apel pentru ca inteligența artificială să fie „dezarmată” și apoi să fie pusă cu fermitate în slujba umanității.

Făcând o paralelă directă cu enciclica istorică a Papei Leon al XIII-lea din 1891, „Rerum Novarum”, Papa Leon al XIV-lea a afirmat că Biserica de astăzi este, la rândul ei, chemată să interpreteze „lucrurile noi” ale epocii noastre în lumina Evangheliei și a demnității persoanei umane.

El a explicat că inițiativa „Magnifica Humanitas” a luat naștere în urma unei ascultări atente a opiniilor oamenilor de știință, inginerilor, cadrelor didactice, liderilor politici și familiilor preocupate de viitorul generațiilor tinere. În același timp, el a menționat că a auzit „voci extrem de îngrijorătoare” cu privire la sistemele de arme autonome și la algoritmii capabili să refuze accesul la servicii medicale, la locuri de muncă sau la securitate pe baza unor date nedrepte și prejudicioase.

Din acest proces de discernământ, a spus Papa, a rezultat o convingere exprimată clar în enciclică: „inteligența artificială trebuie dezarmată”.

Reamintind sprijinul de lungă durată al Bisericii pentru dezarmarea nucleară, Papa a afirmat că orice mare putere tehnologică trebuie să fie însoțită de discernământ moral și de responsabilitate față de public.

„În același sens, inteligența artificială cere acum să fie «dezarmată», eliberată de logici care o transformă într-un instrument de dominare, excludere sau moarte”, a spus el.

În documentul publicat luni, Papa Leon a îndemnat guvernele să încetinească ritmul și să reglementeze cu strictețe dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială, avertizând că acestea răspândesc dezinformare, favorizează conflictele și riscă să conducă lumea pe o cale a războiului fără sfârșit.

„Este nevoie de o implicare politică mai activă, capabilă să încetinească ritmul atunci când totul se accelerează”, a afirmat Leo în textul intitulat „Magnifica Humanitas” (Magnifica umanitate).

Documentul, care avea ca temă principală inteligența artificială, a condamnat totodată numărul războaielor care zguduie lumea.

„Ultimii 60 de ani au fost marcați de conflicte de o brutalitate uluitoare, care au afectat adesea populația civilă la scară largă”, a declarat Leo în textul redactat în limba engleză. „Omenirea alunecă într-o cultură violentă a puterii, în care pacea nu mai apare ca o responsabilitate pe care trebuie să și-o asume, ci ca un interval fragil între conflicte”, a spus el.

Enciclicile reprezintă una dintre cele mai înalte forme de învățătură pe care un suveran pontif o adresează celor 1,4 miliarde de membri ai Bisericii Catolice.
Textul mult așteptat de luni, care numără aproape 43.000 de cuvinte, se afla în lucru aproape de la alegerea lui Leon ca papă, acum mai bine de un an.

Enciclica este un document oficial trimis de papă către credincioșii din toate țările sau dintr-o anumită țară, drept clarificare a unei chestiuni de doctrină sau de actualitate.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Papa Leon al XIV-lea lansează, astăzi, manifestul „Magnifica Humanitas”. Ce cuprinde acesta

Procesiune catolică de Rusalii. Circa 300.000 de pelerini sunt așteptați la Șumuleu Ciuc. Președintele Ungariei se află printre cei prezenți

Recomandarea video

Citește și

ARMATĂ Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
16:26
Ucraina dezvoltă alternative mai ieftine la rachetele americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare în fața atacurilor Rusiei
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif
16:20
Papa Leon al XIV-lea își cere scuze pentru implicarea Bisericii în comerțul cu sclavi. Ce mesaj a transmis Suveranul Pontif
ECONOMIE Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
15:42
Presa americană prezintă “Marea Evadare”. 10 cele mai bune țări ca să scapi de America
FLASH NEWS Scurgere masivă de date în Lituania: Peste 600.000 de înregistrări din registrele de stat au fost sustrase. Pe cine acuză autoritățile de la Vilnius
14:33
Scurgere masivă de date în Lituania: Peste 600.000 de înregistrări din registrele de stat au fost sustrase. Pe cine acuză autoritățile de la Vilnius
INEDIT Motivul pentru care discul de aur al lui „Voyager”, sonda spațială aflată în afara Sistemului Solar, conține o mică mostră de uraniu
14:18
Motivul pentru care discul de aur al lui „Voyager”, sonda spațială aflată în afara Sistemului Solar, conține o mică mostră de uraniu
REFERENDUM Premierul Donald Tusk al Poloniei pierde un aliat cheie: Primarul Cracoviei, demis prin referendum după o campanie a dreptei
13:54
Premierul Donald Tusk al Poloniei pierde un aliat cheie: Primarul Cracoviei, demis prin referendum după o campanie a dreptei
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o specie de pasăre care „bate din palme”
ULTIMA ORĂ Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă
16:01
Purtătorul de cuvânt al UDMR cere, în numele partidului, demisia din guvern a ministrului Culturii, Andras Demeter, după înregistrările apărute în presă
JUSTIȚIE Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive
15:48
Consiliul Concurenței a dispus investigarea administratorului depozitului ecologic de deșeuri de la Vidra. Firma ar fi impus clauze abuzive
JUSTIȚIE Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor
15:34
Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor
EXCLUSIV Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, dezvăluiri despre acordul PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării: Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni/Burnete a condus ședința
15:33
Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, dezvăluiri despre acordul PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării: Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni/Burnete a condus ședința
SCANDAL Un lider marcant al PNL îi face ,,putiniști” pe cei de la UDMR
15:26
Un lider marcant al PNL îi face ,,putiniști” pe cei de la UDMR
FLASH NEWS Călin Georgescu a achitat amenda de 200.000 de lei dată de AEP care a vizat finanțarea și campania electorală din 2024
15:15
Călin Georgescu a achitat amenda de 200.000 de lei dată de AEP care a vizat finanțarea și campania electorală din 2024

Cele mai noi

Trimite acest link pe