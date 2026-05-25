Apel istoric al Papei Leon. Suveranul Pontif cere „dezarmanrea” Inteligenței Artificiale în prima sa enciclică

Cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la publicarea enciclicii „Rerum novarum”, Papa Leon al XIV-lea a lansat, la rândul său, luni, prima sa enciclică, intitulată „Magnifica humanitas: Despre protejarea persoanei umane în era inteligenței artificiale”.

În cadrul acestui document oficial, Suveranul Pontif face un apel la protejarea umanității, promovarea adevărului, demnitatea muncii, justiția socială și pace, transmite Vatican News.

„Inteligența artificială trebuie dezarmată”

Adresându-se participanților adunați, luni, în Sala Sinodului cu ocazia prezentării enciclicii, Papa a descris actuala revoluție tehnologică drept un „moment de cotitură istoric”, comparabil cu schimbările radicale cu care s-a confruntat Papa Leon al XIII-lea în timpul Revoluției Industriale.

„Inteligența artificială este deja prezentă în multe aspecte ale vieții noastre și influențează deciziile care modelează conviețuirea umană”, a afirmat el, subliniind că aceasta „schimbă radical modul în care se poartă războiul”.

Papa Leon a făcut un apel pentru ca inteligența artificială să fie „dezarmată” și apoi să fie pusă cu fermitate în slujba umanității.

Făcând o paralelă directă cu enciclica istorică a Papei Leon al XIII-lea din 1891, „Rerum Novarum”, Papa Leon al XIV-lea a afirmat că Biserica de astăzi este, la rândul ei, chemată să interpreteze „lucrurile noi” ale epocii noastre în lumina Evangheliei și a demnității persoanei umane.

El a explicat că inițiativa „Magnifica Humanitas” a luat naștere în urma unei ascultări atente a opiniilor oamenilor de știință, inginerilor, cadrelor didactice, liderilor politici și familiilor preocupate de viitorul generațiilor tinere. În același timp, el a menționat că a auzit „voci extrem de îngrijorătoare” cu privire la sistemele de arme autonome și la algoritmii capabili să refuze accesul la servicii medicale, la locuri de muncă sau la securitate pe baza unor date nedrepte și prejudicioase.

Din acest proces de discernământ, a spus Papa, a rezultat o convingere exprimată clar în enciclică: „inteligența artificială trebuie dezarmată”.

Reamintind sprijinul de lungă durată al Bisericii pentru dezarmarea nucleară, Papa a afirmat că orice mare putere tehnologică trebuie să fie însoțită de discernământ moral și de responsabilitate față de public.

„În același sens, inteligența artificială cere acum să fie «dezarmată», eliberată de logici care o transformă într-un instrument de dominare, excludere sau moarte”, a spus el.

În documentul publicat luni, Papa Leon a îndemnat guvernele să încetinească ritmul și să reglementeze cu strictețe dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială, avertizând că acestea răspândesc dezinformare, favorizează conflictele și riscă să conducă lumea pe o cale a războiului fără sfârșit.

„Este nevoie de o implicare politică mai activă, capabilă să încetinească ritmul atunci când totul se accelerează”, a afirmat Leo în textul intitulat „Magnifica Humanitas” (Magnifica umanitate).

Documentul, care avea ca temă principală inteligența artificială, a condamnat totodată numărul războaielor care zguduie lumea.

„Ultimii 60 de ani au fost marcați de conflicte de o brutalitate uluitoare, care au afectat adesea populația civilă la scară largă”, a declarat Leo în textul redactat în limba engleză. „Omenirea alunecă într-o cultură violentă a puterii, în care pacea nu mai apare ca o responsabilitate pe care trebuie să și-o asume, ci ca un interval fragil între conflicte”, a spus el.

Enciclicile reprezintă una dintre cele mai înalte forme de învățătură pe care un suveran pontif o adresează celor 1,4 miliarde de membri ai Bisericii Catolice.

Textul mult așteptat de luni, care numără aproape 43.000 de cuvinte, se afla în lucru aproape de la alegerea lui Leon ca papă, acum mai bine de un an.

Enciclica este un document oficial trimis de papă către credincioșii din toate țările sau dintr-o anumită țară, drept clarificare a unei chestiuni de doctrină sau de actualitate.

