Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat!, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a explicat cum va decurge legea salarizării. Deși partidele din coaliție au guvernat aproape 1 an de zile, nu au avut timp să finalizeze această lege majoră. Astăzi, la ora 17.00, legea va fi pusă în transparență.

Florin Manole (PSD) a precizat că au avut loc 3 întâlniri în ultimele 2 săptămâni. Una la Camera Deputaților, a doua la Cotroceni, condusă de Radu Burnete.

Legea este în anvelopa a 8 miliarde lei și trebuie votată până pe 30 iunie

PSD, PNL, UDMR și USR ne-am angajat să colaborăm pe legea salarizării în anvelopa a 8 miliarde de lei. Până la 30 iunie legea trebuie votată în Parlament. Prin legea salarizării nu pierd bugetarii. Reorganizăm grilele și va fi un control al grilelor bugetare, a declarat Manole.

În această perioadă de trasparență, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, va prelua amendamentele aduse legii, a completat fostul ministru. După ce legea va fi transparentă, se va relua discuția despre forma ei finală, a mai spus fostul ministru al Muncii.

Vor pune umărul partenerii din fosta coaliție?

Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache ce îi garantează cooperarea cu PNL și USR, foști parteneri de coaliție, că vor sprijini proiectul, acesta a punctat:

Eu am încercat pe toată perioada acestui mandat să fiu foarte onest. Am avut contre cu premierul, dar decente pe tema salariului minim, a pachetului de solidaritate samd. Eu cred că sunt unii oameni în partidele politice actuale mai consensuali decât alții.

