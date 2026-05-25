Într-o intervenție telefonică în emisiunea Ai Aflat!, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a explicat cum va decurge legea salarizării. Deși partidele din coaliție au guvernat aproape 1 an de zile, nu au avut timp să finalizeze această lege majoră. Astăzi, la ora 17.00, legea va fi pusă în transparență.
Florin Manole (PSD) a precizat că au avut loc 3 întâlniri în ultimele 2 săptămâni. Una la Camera Deputaților, a doua la Cotroceni, condusă de Radu Burnete.
PSD, PNL, UDMR și USR ne-am angajat să colaborăm pe legea salarizării în anvelopa a 8 miliarde de lei. Până la 30 iunie legea trebuie votată în Parlament. Prin legea salarizării nu pierd bugetarii. Reorganizăm grilele și va fi un control al grilelor bugetare, a declarat Manole.
În această perioadă de trasparență, ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, va prelua amendamentele aduse legii, a completat fostul ministru. După ce legea va fi transparentă, se va relua discuția despre forma ei finală, a mai spus fostul ministru al Muncii.
Chestionat de moderatorul Ionuț Cristache ce îi garantează cooperarea cu PNL și USR, foști parteneri de coaliție, că vor sprijini proiectul, acesta a punctat:
Eu am încercat pe toată perioada acestui mandat să fiu foarte onest. Am avut contre cu premierul, dar decente pe tema salariului minim, a pachetului de solidaritate samd. Eu cred că sunt unii oameni în partidele politice actuale mai consensuali decât alții.
