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Sondaj Gândul. Românii cred că Donald Trump va pierde susținerea din Congresul SUA. Care sunt rezultatele studiului

Sondaj Gândul. Românii cred că Donald Trump va pierde susținerea din Congresul SUA. Care sunt rezultatele studiului
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Gândul i-a întrebat pe cititorii săi dacă cred că președintele american Donald Trump va pierde sau va menține majoritatea în Congresul SUA. Alegerile de la mijlocul mandatului se desfășoară azi, 3 noiembrie 2026,  pentru Senatul și Camera Reprezentanților din Congresul SUA, precum și pentru funcțiile de guvernator.

În sondajul prezentat, Gândul le-a oferit cititorilor trei opțiuni dintre care pot alege, la întrebarea „Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american?”  

Care a fost cea mai votată opțiune de către cititorii Gândul?

  • Opțiunea 1 – Va pierde majoritatea 
  • Opțiunea 2 – Își va menține majoritatea 
  • Opțiunea 3 – Nu știu/Nu răspund 

Din cele 542 de voturi totale exprimate, 302 de cititori au ales opțiunea „Va pierde majoritatea”, în proporție de 56%. 

217 de cititori au votat „Își va menține majoritatea” – 40%, iar 23 au votat „Nu știu/Nu răspund”.

Azi au loc alegeri în America: Miza lui Trump

Donald Trump își joacă viitorul politic în alegerile de la mijlocul mandatului ce se desfășoară marți, 3 noiembrie. În prezent, republicanii dețin controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului. Ultimele sondaje indică faptul că democrații ar putea câștiga majoritatea locurilor din Cameră.

Este scrutinul care ar putea avea impact nu doar asupra președinției lui Donald Trump din timpul rămas până la 20 ianuarie 2029, dar și asupra politicii externe ale Statelor Unite, și implicit, asupra lumii.

Președintele riscă să-și piardă chiar funcția și să ajungă în urmărire penală dacă democrații obțin 67 de mandate în Senat și majoritate de 219 mandate în Camera Reprezentanților.Dacă republicanii vor pierde majoritatea în Camera Reprezentanților în favoarea democraților, pentru președinte este esențial ca republicanii să păstreze controlul asupra Senatului.

Relația cu România: Cum privesc românii din SUA alegerile

Românii stabiliți în Statele Unite privesc cu interes și tensiune scena politică. Într-o serie de interviuri realizate de corespondentul Gândul în California, Corina Drăgotescu, românii stabiliți în SUA  au explicat ce așteptări au de la viitorul Congres, cum văd măsurile luate de Donald Trump și care este starea de spirit în comunitățile lor.

Ei susțin că România ar trebui să revină în programul Visa Waiver și că Trump ar trebui să fie mai interesat de Europa de Est. La fel ca majoritatea americanilor, românii se declară nemulțumiți de prețurile crescute la carburanți ca urmare a declanșării războiului cu Iran.

Majoritatea românilor sunt convinși că republicanii vor pierde majoritatea în Congres la doi ani de la alegerile prezidențiale din 2024, când Donald Trump a fost reales ca președinte pentru al doilea mandat, iar republicanii au dobândit control asupra ambelor camere.

Sursa Foto: Shutterstock

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