Toni Neacșu radiografiază decizia de prelungire a arestului preventiv al lui Călin Georgescu

Toni Neacșu critică decizia Curții de Apel București de prelungire cu 30 de zile a arestului preventiv al lui Călin Georgescu. El afirmă că nu identifică o logică juridică în hotărârile succesive ale instanțelor. Acesta susține că noul dosar deschis de DIICOT ar putea fi folosit pentru justificarea menținerii măsurii preventive. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Nu văd o logică sau o rațiune juridică”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Toni Neacșu critică decizia Curții de Apel de prelungire cu 30 de zile a arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu. El afirmă că nu identifică o logică juridică în succesiunea hotărârilor pronunțate de instanțe. Acesta subliniază că, în cei aproape 30 de ani de carieră, nu s-a mai confruntat cu o astfel de situație.

„Cred că e prima oară, totuși, în cariera mea destul de lungă când nu mai înțeleg absolut nimic. Adică nu mai înțeleg pur și simplu ce s-a întâmplat, în sensul în care nu văd o logică sau o rațiune juridică în toată desfășurarea aceasta de decizii ale instanțelor pe problema măsurii preventive, arestului preventiv, mă rog, în ce privește pe domnul Georgescu. Am o experiență destul de lungă, zic eu. E aproape de 30 de ani. Sunt multe lucruri pe care eu nu le-am mai văzut până acum și nu m-am mai întâlnit cu ea.”, a declarat avocatul.

„Procedura arestării preventive permite judecătorilor o doză de subiectivism foarte mare”

Avocatul susține că divergențele între judecători sunt neobișnuite în procedurile privind măsurile preventive. El explică faptul că astfel de decizii implică o marjă ridicată de subiectivism din partea magistraților

„Eu, de exemplu, în cariera mea de judecător, nu cred că am intrat în complete de divergență de mai mult de două ori, să spunem, și cu siguranță nu pe astfel de proceduri, proceduri de măsuri preventive, care între noi fie vorba sunt și cele mai formale și cele mai subiective proceduri. Adică nu sunt cele în care judecătorii de regulă nu se înțeleg. Poți să nu te înțelegi pe condamnarea unei persoane, pe vinovăția ei, adică pe chestiuni de fond. Dar procedura arestării preventive în sine permite judecătorilor, în general, o doză de subiectivism”, a precizat Toni Neacșu.

„Cel mai probabil acel dosar a fost totuși deschis pentru a fi folosit exact în această procedură”

Neacșu susține că DIICOT ar fi deschis un nou dosar penal în cazul lui Călin Georgescu pentru a-l folosi în procedura de prelungire a arestului preventiv. El afirmă că procurorii trebuie să prezinte argumente pentru menținerea unei măsuri preventive. Acesta consideră că noua acuzație ar fi fost folosită în acest scop.

„Adică diferența între nicio măsură sau, eu știu, controlul judiciar și arestul preventiv, ține până la urmă de o marjă de subiectivism care e prevăzută, din păcate, în legile noastre. Cei de la DIICOT au deschis formal un nou dosar, o nouă acuzație, dar formal. Cel mai probabil acel dosar a fost totuși deschis pentru a fi folosit exact în această procedură. Când vii și ceri prelungirea cuiva trebuie să ai niște argumente totuși. Chiar dacă ești procuror, trebuie să ai niște argumente. Cel mai ușor e să spui că în perioada cât a fost în diferite măsuri, omul respectiv a făcut ceva. A făcut ceva ilegal. Și în situația noastră au găsit această situație.”, a adăugat fostul membru CSM.

„Dosarul a fost deschis doar pentru a fi folosit în această procedură”

Fostul membru CSM consideră că noul dosar penal deschis de DIICOT nu ar fi trebuit să constituie un argument pentru prelungirea arestului preventiv al lui Călin Georgescu. El califică drept „ridicolă” o asemenea justificare din punct de vedere juridic. Acesta estimează că dosarul se va închide repede.

„Nu cred că cei de la Curtea de Apel s-au fundamentat pe acel dosar pentru a dispune prelungirea arestării preventive. Pentru că este ridicol din punct de vedere juridic. E adevărat că sunt multe lucruri ridicole în acest dosar. Și am spus că eu deja mă declar învins din punctul ăsta de vedere. Adică nu mai înțeleg mare lucru. Nu cred că au folosit asta. Pentru că prin teorie nu poți să distrugi un dispozitiv electronic în momentul în care îl scanezi. Și mai mult nici un inculpat, nici o persoană care face obiectul unor proceduri, nu are obligația să se dea singur în gât. Adică să stea lângă microfon și să vorbească, să spună ce infracțiuni fac eu. Astea sunt lucrurile elementare. Acel dosar este, în mod cert, din punctul meu de vedere, deschis doar pentru a fi folosit în această procedură. Se va închide probabil foarte repede.”, a explicat el.

Călin Georgescu va mai sta încă 30 de zile în arest preventiv, după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT. Instanța a desființat decizia Tribunalului București, care dispusese plasarea fostului candidat la alegerile prezidențiale sub control judiciar pentru 60 de zile.