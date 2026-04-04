Crin Antonescu: „Americanii nu au uitat niciodată că au salvat Franța, iar acum Franța nu îi ajută”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Crin Antonescu, politician, istoric și fost președinte al PNL, a vorbit despre cum America nu va uita niciodată lipsa sprijinului din partea europenilor.
Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu a vorbit despre cum America nu va uita vreodată lipsa sprijinului din partea europenilor. Acesta a început prin a spune că după Trump, orice președinte ar veni, chiar și unul democrat, nu va uita ce s-a întâmplat. Politicianul susține că fiecare american e conștient de sprijinul acordat Europei după Al Doilea Război Mondial.
„Aici trebuie să spun. Din fericire, noi fiind atât de mici, nu ne-om apuca acum și noi. Încearcă și Nicușor să stea cuminte acolo, că nu știm cum se termină. Pentru că, nu știu… Eu, totuși, cred că după Trump o să vină la un moment dat și un democrat. O să îl suspende pe Trump… Nu știu ce se va întâmpla. America e totuși America și va ține minte că Spania, nu Sanchez, nu i-a dat voie să zboare. Nu să îi folosească bazele… Ține minte Franța și va ține minte Marea Britanie. Pentru că totuși există o istorie pe care oamenii o știu între Statele Unite și Marea Britanie. Americanului n-ai cum să îi scoți din cap și faptul că e adevărat, că el a eliberat Franța… Au murit mii, zeci de mii de americani, nu așa… Că nu era, atunci nu ne băteam la televizor. Numai debarcarea din Normandia… Numai debarcarea din Normandia nu a fost o plimbare. Spania, care are istoria ei cu totul specială… S-a terminat, după război, toată lumea a discutat cum să-l dea jos pe Franco și nu știu ce. Și americanii au spus: bă, știți ce, stați că decât comuniștii, mai bine lasă-l pe ăla. Nu vreau să spun prin asta că Franco a fost bun, că Franco nu a avut crimele lui… A avut destule. Da, economia Spaniei, stabilitatea societății spaniole, mersul ei totuși în modernitate a continuat. Spania a putut intra imediat și în Uniunea Europeană și cu ajutor american. Cu ajutor american, inclusiv financiar. Ori lucrurile astea, bă, câte ai fi de democrat, îl dușmănești pe Trump cât e. Când nu mai e Trump, poți să-ți aduci aminte că ești american?”, a explicat politicianul.