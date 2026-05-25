Ionuț Cristache și invitatul emisiunii Ai Aflat! de luni, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, au comentat evoluțiile din actuala criză politică. Prim-planul este ocupat în prezent de legea salarizării unitare, despre care cunoscutul gazetar avertizează că va fi cruntă pentru că este un jalon în PNRR. Totuși, liderii de la vârf joacă un teatru secret în jurul legii.

Cristoiu: Nicușor tărăgănează dinadins/Legile sunt criminale

În viziunea invitatului, PSD are de pierdut în acest caz. Însă, toți românii vor fi afectați de aceste legi, despre care avertizează că sunt „criminale”.

Suntem victimele unei manipulări uriașe din partea sistemului și a Cotrocenilor, Manipulare care vrea să ne convingă că între el și Ilie Bolojan e un război. De fapt, victimele sunt pesediștii și, de fapt, el tărăgănează dinadins pentru că în această perioadă, până la sfârșitul lui august, implementarea PNRR-ului, al cărei plan a fost făcut de USR, să se facă de către USR. Pentru că dacă rămânea PSD-ul în coaliția asta, ne așteaptă acum, uitați la toate aceste legi ale salarizării unitare, sunt criminale. Toate sunt 8 legi care ne fac pulbere în numele și atunci ce au făcut? Au lăsat din 2021, hai să zicem de anul trecut, domnul Bolojan, noi trebuia până în august. Acum noi trebuie să îndeplinim niște jaloane. Acele 8 jaloane înseamnă 8 legi. Toate sunt legi impuse de Uniunea Europeană pe care noi trebuie să le facem.

Miza e ca USR să se ocupe de PNRR

În context, Cristoiu a invocat și rolul lui Cristian Ghinea (USR), care a stabilit aceste jaloane nefaste în numele României. Însă, pactul dintre Cotroceni și Palatul Victoria are în centru înțelegerea ca USR să se ocupe în continuare de PNRR.

Sunt angajamente pe care noi le-am luat în PNRR. Sunt angajamente pe care le-a luat Ghinea. Ghinea a făcut parte dintr-un guvern PNL-USR. Am spus încă o dată, la ora actuală, următoarea realitate. Un partid, PSD, a plecat cu totul de la putere. Au rămas a conduce aproape ca un guvern, pentru că guvernul e guvern. Nu vă luați că a căzut prin moțiune de cenzură. În afară de ordonanțe de urgență și proiecte de legi, el face tot, da? Și acest guvern a plecat partidul social-democrat și a rămas USR, UDMR și cu PNL care sunt minoritari. Ei și-au împărțit friptura și se comportă și elie Bolojan ca și cum ar fi un guvern pliI. 

