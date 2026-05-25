Trump cere țărilor arabe să semneze „Acordurile Avraam” în schimbul păcii cu Iran

Donald Trump a publicat pe pagina sa de pe Truth Social o postare lungă, în care confirmă informațiile publicate anterior de mass-media internațională. Potrivit președintelui american, în schimbul păcii cu Iran, SUA cere țărilor musulmane, inclusiv Arabiei Saudite și Pakistanului, să se alăture așa-numitelor „Acorduri Avraam”, care prevăd recunoașterea Israelului și stabilirea de relații diplomatice cu acesta. „Cer cu insistență ca toate țările să semneze imediat Acordurile Avraam.“, a scris Trump, luni, pe rețeaua de socializare.

Trump a admis că „una sau două țări ar putea avea motive să nu facă acest lucru”, dar a subliniat că „majoritatea ar trebui să fie pregătite, să dorească și să poată” semna acordurile.

Președintele american a adăugat, de asemenea, că plănuiește să convingă și Iranul să se alăture Acordurilor Avraam în viitor.

„Dacă Iranul va semna un acord cu mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, ar fi o onoare să-i numărăm și pe ei printre membrii acestei coaliții globale fără precedent”, a continuat președintele SUA.

Potrivit unui raport Axios, care a citat doi oficiali americani, președintele Trump le-a transmis liderilor mai multor țări arabe și ai altor state musulmane, în timpul unui apel telefonic de sâmbătă, că, dacă se ajunge la un acord pentru încheierea războiului cu Iranul, atunci dorește ca națiunile lor să semneze acorduri de pace cu Israelul și să adere la Acordurile Avraam.

Redăm mesajul integral al președintelui SUA

„Negocierile cu Republica Islamică Iran decurg bine! Ori va fi un acord excelent pentru toți, ori nu va fi niciun acord – Ne întoarcem înapoi pe câmpul de luptă și la acțiune, dar mai grandios și mai puternic ca niciodată – Și nimeni nu își dorește asta!

În timpul discuțiilor mele de sâmbătă cu președintele Mohammed bin Salman Al Saud al Arabiei Saudite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan al Emiratelor Arabe Unite, Emirul Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani și ministrul Ali al-Thawadi al Qatarului, mareșalul Syed Asim Munir Ahmed Shah al Pakistanului, președintele Recep Tayyip Erdoğan al Turciei, președintele Abdel Fattah El-Sisi al Egiptului, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și regele Hamad bin Isa Al Khalifa al Bahrainului, am afirmat că, după toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să rezolve acest puzzle foarte complex, ar trebui să fie obligatoriu ca toate aceste țări, cel puțin simultan, să semneze Acordurile Abraham.

Țările discutate sunt Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (deja membre!), Qatar, Pakistan, Turcia, Egipt, Iordania și Bahrain (deja membru!).

Este posibil ca una sau două să aibă un motiv pentru a nu face acest lucru, iar acest lucru va fi acceptat, dar majoritatea ar trebui să fie pregătite, dispuse și capabile să facă din această înțelegere cu Iranul un eveniment mult mai istoric decât ar fi altfel.

Acordurile Abraham s-au dovedit a fi, pentru țările implicate (Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc, Sudan și Kazahstan), un BOOM financiar, economic și social, chiar și în această perioadă de conflict și război, actualii membri neavând niciodată ideea de a pleca sau de a lua măcar o pauză. Motivul este că Acordurile Abraham au fost minunate pentru ei și vor fi chiar mai bune pentru toată lumea și vor aduce adevărată putere, forță și pace în Orientul Mijlociu pentru prima dată în 5.000 de ani.

Va fi un document respectat cum niciun altul semnat vreodată, nicăieri în lume. Nivelul său de importanță și prestigiu va fi de neegalat! Ar trebui să înceapă cu semnarea imediată de către Arabia Saudită și Qatar, iar toți ceilalți ar trebui să le urmeze exemplul.

Dacă nu o fac, nu ar trebui să facă parte din acest Acord, deoarece demonstrează intenții rele.

Discutând cu mulți dintre Marii Lideri menționați mai sus, aceștia ar fi onorați, imediat ce Documentul nostru va fi semnat, ca Republica Islamică Iran să facă parte din Acordurile Abraham.

Uau, asta ar fi ceva special! Acesta va fi cel mai important Acord pe care oricare dintre aceste Mari Țări, dar mereu în conflict, îl va semna vreodată. Nimic din trecut sau din viitor nu îl va depăși.

Prin urmare, solicit în mod obligatoriu ca toate țările să semneze imediat Acordurile Abraham și, dacă Iranul semnează Acordul său cu mine, în calitate de Președinte al Statelor Unite ale Americii, ar fi o onoare ca și ele să facă parte din această Coaliție Mondială de neegalat.

Orientul Mijlociu ar fi Unit, Puternic din punct de vedere economic. Ca poate nicio altă zonă, nicăieri în lume! Prin prezentarea acestui ADEVĂR, le cer reprezentanților mei să înceapă și să finalizeze cu succes procesul de semnare a deja istoricelor Acorduri Abraham de către aceste țări. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!

DONALD J. TRUMP

PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII“

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Iranul raportează progrese în negocierile cu SUA, dar anunță că va impune taxe pentru tranzitul navelor în Strâmtoarea Ormuz

Ce prevederi conține acordul de pace cu Iranul pe care Trump este aproape gata să-l semneze

Teheranul îl contrazice pe Donald Trump în privința acordului de pace dintre SUA și Iran