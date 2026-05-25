Victor Negrescu a identificat 5 linii de acțiune pe care viitorul guvern ar trebui să le aibă în vedere pentru a construi o politică externă modernă

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a prezentat, într-o postare pe rețelele sociale, cinci direcții pe care viitorul guvern ar trebui să le aibă în vedere pentru a construi o politică externă modernă, adaptată evoluțiilor internaționale și capabilă să redea credibilitatea diplomației românești. 

Potrivit lui Victor Negrescu, prima măsură vizează reformarea Ministerului Afacerilor Externe și reorganizarea responsabilităților la nivel guvernamental. Următoarea direcție indicată de vicpreședintele Parlamentului European este promovarea profesioniștilor cu experiență în domeniu și evaluarea acestora pe baza unor indicatori de performanță.

„Reformarea Ministerului Afacerilor Externe, desemnarea unui responsabil pentru zona afacerilor europene sau a proiectelor strategice (după modelul francez al ministrului delegat), ambasadori specializați pe arii geografice și tematice, precum și secretari de stat care își asumă obiective clare și comunicarea publică;

Promovarea unor oameni cu expertiză și experiență la toate nivelurile și evaluarea lor pe baza unor indicatori de performanță”.

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că România trebuie să identifice și să promoveze proiecte strategice cu relevanță europeană. De asemenea, acesta mai susține că diplomația românească trebuie să includă mai multă expertiză tehnică și să integreze dimensiunea economică și de securitate în procesul de negociere.

„Identificarea și promovarea unor proiecte de țară cu impact european, precum Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră;

Diversificarea expertizei tehnice pe dosare, stabilirea unor obiective clare pentru fiecare negociere, precum și integrarea dimensiunii economice și de securitate în activitatea diplomatică”.

În aceeași listă de acțiuni, Victor Negrescu vorbește și despre necesitatea relansării mecanismelor de coordonare la nivel guvernamental și despre deschiderea acestora către expertiza externă, mediul de afaceri și societatea civilă. În finalul postării, oficialul a făcut referire la celebra frază a lui Nicolae Titulescu și spune că sensul acestuia trebuie reinterpretat în actualul context internațional.

„Relansarea comitetelor de coordonare la nivel guvernamental și deschiderea acestora către expertiza externă, mediul de afaceri și societatea civilă; Astăzi, celebra frază a lui Nicolae Titulescu și-a schimbat sensul. Pentru a avea o economie puternică și o politică internă eficientă, avem nevoie de o politică externă bună și curajoasă”.

