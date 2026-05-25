Prima pagină » Actualitate » Mihail Neamțu (AUR): „Ministrul Culturii trebuie să demisioneze după declarațiile vulgare și ofensatoare la adresa interesului național”

Mihail Neamțu (AUR): „Ministrul Culturii trebuie să demisioneze după declarațiile vulgare și ofensatoare la adresa interesului național”

Olga Borșcevschi
Mihail Neamțu (AUR): „Ministrul Culturii trebuie să demisioneze după declarațiile vulgare și ofensatoare la adresa interesului național”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru cultură din Camera Deputaților, cere demisia ministrului Culturii, András Demeter, după declarațiile vulgare și ofensatoare la adresa interesului național, acuzând degradarea discursului public și transformarea unei funcții ministeriale într-o tribună a disprețului față de România și valorile sale.

Mihail Neamțu cere demisia ministrului Culturii

„Imprecația grosieră a ministrului UDMR a stârnit, pe bună dreptate, multă indignare. Un slujbaș al Guvernului României își bagă mădularul în ditamai interesul național. De ce? Pentru că el e maghiar.

Am ales să parafrazez elegant un limbaj suburban, a cărui arhitectură lăuntrică maschează patologia urii. Disprețul față de România nu mai este o slăbiciune pentru conducătorii noștri, ci o veritabilă doctrină.

Nu știi dacă să plângi ori să te crucești când auzi asemenea declarații. Eu am preferat să iau notițe”, spune deputatul AUR.

Presedintele Comisiei pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa, Mihail Neamtu, participa la o sedinta a comisiei la Camera Deputatilor din Bucuresti, marti, 1 aprilie 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

„S-a dat dezlegare la ritualul umilirii poporului român”

Neamțu precizează că ministrul nu înjură din furie, ci înjură din principiu. „S-a dat dezlegare la ritualul umilirii poporului român, care nu e bun decât să fie taxat, umilit, batjocorit și denigrat de «pro-europeni»”, continuă el.

Deputatul AUR face și referiri la foștii miniștri ai Culturii, precum Ludovic Spiess și Răzvan Theodorescu, pe care îi prezintă drept exemple de respect față de patrimoniul cultural românesc.

„Cândva, la Ministerul Culturii, puteai găsi o personalitate de talia lui Ludovic Spiess, tenorul cu voce de bronz, care și-a menținut igienic distanța aristocrată a artistului veritabil față de birocrație. Știa un lucru pe care politrucii nu l-au înțeles niciodată: cineva care a cântat Verdi la Viena nu are nevoie de organigrame ca să dea un sens propriei sale existențe.

Pe urmele lui Nicolae Iorga, academicianul Răzvan Theodorescu vorbea cândva despre «Bizanț după Bizanț» cu nostalgia cuiva pentru care patrimoniul artistic național era un organism viu, cu nervi, memorie și demnitate. Nu a simțit niciodată nevoia să-și mobilizeze anatomia genitală în apărarea unui mandat de ministru.

Și acum, oficialul UDMR, care a descoperit că interesul național poate fi penetrat cu succes de organul sexual, ne provoacă la un răspuns. Tăcerea ar fi fost replica ideală, dar, din păcate, nu ne-o putem permite.

„Eu sunt ungur”, formula rostită cu năduf după declarația pornografică, e mai interesantă decât pare”, subliniază Mihai Neamțu.

El afirmă că identitatea etnică apare la sfârșitul unei pledoarii, ca ultimă absolvire de consecințe.

„Ca orice șovin impenitent, ministrul spune că nu datorează nimic României, întrucât domnia sa este ungur. E prăpastia dintre a fi și a te scuza că ești.

Noi credeam că demnitarii unui stat european slujesc o națiune civică sau, altfel spus, comunitatea politică în care etnicii români, bulgari, slovaci, maghiari, evrei, sași, turci și armeni au depus, de-a lungul secolelor, straturi succesive de cultură, civilizație și contradicții fertile.

Dacă ministrul UDMR crede că etnicitatea îl absolvă de răspundere față de mandatul public, atunci problema nu mai e de vocabular. Greșită, din capul locului, este însăși concepția domniei sale și a acoliților săi.

Interesul național este ansamblul obiectivelor strategice, militare, economice, culturale și spirituale, ale unui stat suveran. Aceste obiective supraviețuiesc oricărui mandat particular, eminamente trecător.

Când tratezi interesul național cu vulgaritate și dispreț, atunci nu mai servești interesul public, ci doar murdărești, profanezi și maculezi.

Interesul național nu este proprietatea unui partid sau a unei asociații etnice. Interesul național este ceea ce rămâne pe masă după ce toți miniștrii au plecat acasă, și-au luat dosarele și și-au uitat parolele de la calculator.
România este, poate, singura țară din lume unde Ministerul Culturii a ajuns să fie administrat ca o rană deschisă pe corpul politic al națiunii române: toată lumea o vede, nimeni nu o tratează.

Asta până când vom decide și noi, ca un popor lucid și mai puțin vegetal, să alegem oameni care își iubesc țara, nu care o violează”, precizează el.

Mihai Neamțu mai spune că astfel de declarații ar trebui să conducă imediat la o demisie într-un stat „care mai păstrează o minimă decență instituțională”.

„Funcția de ministru al Culturii nu poate fi transformată într-o tribună a vulgarității, a disprețului față de interesul național și a resentimentului identitar. Din respect pentru instituția pe care o ocupă, pentru cultura română și pentru cetățenii acestei țări, ministrul UDMR trebuie să își prezinte demisia”, conchide deputatul AUR.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

UTILE MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția
18:42
MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția
EXCLUSIV Stenograme incendiare din motivarea arestării celor doi procurori de la Constanța. Cum se dădeau bani, iezi, miei și organe pentru drob! Disjungere pentru polițiști, avocați și politicieni implicați
16:35
Stenograme incendiare din motivarea arestării celor doi procurori de la Constanța. Cum se dădeau bani, iezi, miei și organe pentru drob! Disjungere pentru polițiști, avocați și politicieni implicați
JUSTIȚIE Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor
15:34
Fost candidat la președinție, trimis în judecată pentru coruperea sexuală a unui minor
SCANDAL Un lider marcant al PNL îi face ,,putiniști” pe cei de la UDMR
15:26
Un lider marcant al PNL îi face ,,putiniști” pe cei de la UDMR
CONTROVERSĂ Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”
14:47
Patrick André de Hillerin anunță victorie împotriva fact-checkerilor din România. „Nici măcar nu-și cer scuze, prinși cu cenzura-n botic”
JUSTIȚIE Control judiciar pentru 4 persoane, după încăierarea din Centrul Vechi între ucraineni și motocicliști. Filmul oficial al bătăii cu pumni, picioare și sticle
14:41
Control judiciar pentru 4 persoane, după încăierarea din Centrul Vechi între ucraineni și motocicliști. Filmul oficial al bătăii cu pumni, picioare și sticle
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Forța care e absentă la cele mai importante negocieri din ultimul deceniu. „Irelevanța a trecut de la etapa retorică la cea structurală”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Momentul cel mai bun din zi în care să iei deciziile importante pentru viața ta
CONTROVERSĂ Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
18:42
Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
BREAKING NEWS Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerul Afacerilor Externe
18:40
Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerul Afacerilor Externe
FLASH NEWS Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
18:36
Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
SHOWBIZ Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
18:14
Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
CONTROVERSĂ Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură
18:04
Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură
ULTIMA ORĂ Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public
18:04
Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a dat demisia, după înregistrarea controversată apărută în spațiul public

Cele mai noi

Trimite acest link pe