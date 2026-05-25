Motivul pentru care Vladimir Putin vrea implicarea Europei în discuțiile de pace cu Ucraina

Ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, spune că Rusia încearcă să implice Europa în negocierile de pace nu pentru a pune capăt cât mai rapid războiului din Ucraina, ci pentru a câștiga mai mult timp, relatează RBC-Ucraina.

După reuniunea miniștrilor de externe ai NATO, care a avut loc în perioada 21-22 mai la Helsingborg, Suedia, Margus Tsahkna a acordat un interviu pentru emisiunea Ukraina studio. Cu această ocazie, șeful politicii externe estoniene a precizat că atmosfera de la reuniunea NATO a fost una foarte pozitivă, întrucât Rusia nu a reușit să facă progrese semnificative pe front în ultima perioadă.

În paralel, Marco Rubio, secretarul de Stat al SUA, a precizat că Washingtonul se va retrage din participarea activă la procesul de pace dintre Kiev și Moscova.

„De fapt, aceste negocieri în forma lor anterioară s-au încheiat. Acum, toată lumea înțelege că Vladimir Putin vrea să tragă Europa în acest proces. Negocierile, care au durat mai bine de un an și care în realitate semănau doar cu niște discuții, i-au permis lui Putin să câștige timp”, a subliniat Tsahkna.

Ce obiective are Putin

Kremlinul vrea să implice Europa în procesul de pace ca mediator cu scopul de a opri sancțiunile.

„În acest moment, Putin trebuie să câștige timp. Dacă Europa și-ar asuma rolul de mediator, nu am mai vorbi despre noul pachet de sancțiuni pe care îl pregătim în prezent. Există lucruri foarte dureroase pentru Rusia acolo, de care Putin se teme, inclusiv o interdicție completă a serviciilor maritime în întreaga Uniune Europeană și alte câteva sancțiuni”, a spus ministrul de externe estonian.

Care este poziția Europei

Miniștrii de externe ai țărilor europene au convenit că o întâlnire în viitorul apropiat cu Vladimir Putin nu ar face decât să le slăbească pozițiile de negociere și să nu ofere nimic Ucrainei. Tsahkna a cerut răbdare strategică, creșterea presiunii asupra Rusiei și așteptarea până când liderul rus va fi forțat să treacă la negocieri reale.

