Raluca Turcan vrea interzicerea telefoanelor mobile în școli: „Afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare”

Raluca Turcan, fost ministru al Culturii
Deputata PNL, Raluca Turcan, a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli inclusiv în timpul pauzelor. Inițiativa vizează combaterea violenței și a problemelor emoționale în rândul elevilor. 

Într-o postare publicată pe Facebook, Raluca Turcan susține că violența din școli nu mai poate fi tratată doar ca o problemă de disciplină și spune că, în urma mai multor discuții cu psihologi, profesori, specialiști în educație și sănătate mintală, a inițiat și depus o propunere legislativă care urmărește să transforme școlile în spații mai sigure, echilibrate și adaptate realităților actuale.

„Violența din școli nu mai poate fi tratată ca o simplă problemă de disciplină. În spatele conflictelor, agresivității și lipsei de atenție există o criză tot mai gravă de sănătate emoțională în rândul copiilor și adolescenților.

După numeroase consultări cu psihologi, profesori, specialiști în educație și sănătate mintală, am inițiat și depus o nouă propunere legislativă care urmărește să transforme școala într-un spațiu mai sigur, mai echilibrat și mai adaptat realităților actuale”, a scris Raluca Turcan. 

„România ocupă primul loc privind utilizarea problematică a rețelelor sociale”

Fostul ministru al Culturii a atras atenția asupra datelor unui studiu OMS în care România ocupă primul loc din 40 de state privind utilizarea problematică a rețelelor sociale la adolescenți, iar peste 22% dintre copiii între 11-15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon.

„Datele sunt alarmante: România ocupă primul loc din 40 de state într-un studiu al #OMS privind utilizarea problematică a rețelelor sociale la adolescenți, iar peste 22% dintre copiii români între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la #telefon.

Specialiștii ne-au explicat foarte clar: dependența de telefon și social media afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare. În multe școli, profesorii ajung să petreacă mai mult timp gestionând conflicte și emoții decât predând”.

De asemenea, fostul ministru al Culturii a subliniat că legea nu are în vederea doar interzicerea telefoanelor în școli. Printre acestea se numără limitarea accesului la telefoane inclusiv în pauze, monitorizarea audio-video acolo unde specialiștii consideră necesar, consiliere psihologică pentru elevii cu probleme emoționale sau comportamente de risc, implicarea mai puternică a părinților și un set de reguli clare aplicate unitar în toate școlile.

