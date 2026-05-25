Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu comentează planul de refacere a coaliției cu cele mai mari șanse de succes: Sunt două posibilități

Cristoiu comentează planul de refacere a coaliției cu cele mai mari șanse de succes: Sunt două posibilități

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Jurnaliștii Ion Cristoiu și Ionuț Cristache au analizat, în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, cele mai probabile scenarii din actuala criză politică. Unul dintre ele se referă la refacerea coaliției de guvernare după retragerea sprijinului PSD pentru guvernul Bolojan.

După aniversarea din weekend a 151 de ani de la înființarea PNL, eveniment marcat de unele intervenții dure (Crin Antonescu a făcut o critică acerbă crizei identitare a partidului), se pune problema dacă peneliștii mai doresc să revină în coaliție alături de PSD sau se vor alătura unei posibile noi formațiuni politice, condusă de premierul demis.

Peneliștii l-ar putea răsturna pe Bolojan

Invitatul lui Ionuț Cristache a observat că peneliștii au o mare putere de decizie în acest context.  Alegerea lor va avea efecte directe la vârful puterii.

Ionuț Cristache: Atunci vine și întrebarea, vor rezista tentației PNL-iștii sau vor merge cu Bolojan?

Ion Cristoiu: Să știți că aici este foarte greu, pentru că ei au o decizie. Ei pot să plece 20 de inși să facă ALDE. Nimeni nu spune. Problema e dacă intră PNL. Sunt două posibilități. Unii dintre ei își fac o grupare, un partid. Și se rup din PNL și participă la guvernare cu numele ăla. Alta este dacă PNL participă. 

Cristache: Păi nu, potrivit enunțurilor de până acum ale lui Bolojan, nu vor participa cu PSD.

Cristoiu: Dar poate să fie în interiorul PNL-ului să-l dea cu cracii în sus pe el (Bolojan). Deci sunt două posibilități. Ori îl răstoarnă și atunci PNL-ul participă la guvernare. Ori, cum să zic, nu au ce să-i facă și se rup și el rămâne cu partidul. 

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

PNL dă „ultimatum” PSD: „Să vină în această săptămână cu o soluție la criza politică. Dacă nu poate, să se dea deoparte”

Ion Cristoiu: Monstruoasa Coaliție PSD-PNL-USR- UDMR pune la cale un nou avorton: Legea Salarizării Unitare

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Teatru pe jaloanele PNRR. Cristoiu: Suntem victimele unei manipulări uriașe din partea sistemului și a Cotroceniului
17:01
Teatru pe jaloanele PNRR. Cristoiu: Suntem victimele unei manipulări uriașe din partea sistemului și a Cotroceniului
EXCLUSIV Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, dezvăluiri despre acordul PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării: Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni/Burnete a condus ședința
15:33
Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, dezvăluiri despre acordul PSD-PNL-USR-UDMR pentru legea salarizării: Ne-am întâlnit de două ori la Camera Deputaților și o dată la Cotroceni/Burnete a condus ședința
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 25 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
10:26, 24 May 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 25 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Cine a înființat Recorder? Marius Oprea dezvăluie cine sunt liderii #REZIST – un fost general securist cu legături în KGB
06:45, 24 May 2026
Cine a înființat Recorder? Marius Oprea dezvăluie cine sunt liderii #REZIST – un fost general securist cu legături în KGB
EXCLUSIV Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
06:00, 24 May 2026
Dezvăluirea care face lumină după 36 de ani. Cum au devenit ofițerii de securitate magistrați peste noapte. Istoricul Marius Oprea: „Vă întrebați de ce nu s-au făcut dosarele Revoluției?”
EXCLUSIV Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
19:00, 23 May 2026
Cel mai tânăr securist din România. La doar 9 ani o denunța pe tovarășa învățătoare. Câți informatori minori au fost racolați în ultimii ani ai comunismului
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Gabriel, un culturist de doar 22 de ani, a fost găsit MORT în casă. Ce au descoperit anchetatorii
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
Forța care e absentă la cele mai importante negocieri din ultimul deceniu. „Irelevanța a trecut de la etapa retorică la cea structurală”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Momentul cel mai bun din zi în care să iei deciziile importante pentru viața ta
UTILE MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția
18:42
MAE anunță că circulația pe podul Giurgiu-Ruse se închide. Cât timp e valabilă restricția
CONTROVERSĂ Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
18:42
Traian Băsescu, avertisment public pentru Nicușor Dan. Fostul președinte susține că PSD și PNL i-au întins o capcană
BREAKING NEWS Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerul Afacerilor Externe
18:40
Administrația Prezidențială anunță că a angajat o firmă de lobby să ajute România în relațiile cu Statele Unite. Firma va fi plătită cu peste 500.000 de dolari pe lună ca să facă treaba Ministerul Afacerilor Externe
FLASH NEWS Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
18:36
Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina
SHOWBIZ Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
18:14
Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
CONTROVERSĂ Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură
18:04
Operațiune de amploare a poliției din Creta: 20 de arestări într-un dosar de fraudă cu fonduri UE pentru agicultură

Cele mai noi

Trimite acest link pe