Jurnaliștii Ion Cristoiu și Ionuț Cristache au analizat, în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, cele mai probabile scenarii din actuala criză politică. Unul dintre ele se referă la refacerea coaliției de guvernare după retragerea sprijinului PSD pentru guvernul Bolojan.

După aniversarea din weekend a 151 de ani de la înființarea PNL, eveniment marcat de unele intervenții dure (Crin Antonescu a făcut o critică acerbă crizei identitare a partidului), se pune problema dacă peneliștii mai doresc să revină în coaliție alături de PSD sau se vor alătura unei posibile noi formațiuni politice, condusă de premierul demis.

Peneliștii l-ar putea răsturna pe Bolojan

Invitatul lui Ionuț Cristache a observat că peneliștii au o mare putere de decizie în acest context. Alegerea lor va avea efecte directe la vârful puterii.

Ionuț Cristache: Atunci vine și întrebarea, vor rezista tentației PNL-iștii sau vor merge cu Bolojan?

Ion Cristoiu: Să știți că aici este foarte greu, pentru că ei au o decizie. Ei pot să plece 20 de inși să facă ALDE. Nimeni nu spune. Problema e dacă intră PNL. Sunt două posibilități. Unii dintre ei își fac o grupare, un partid. Și se rup din PNL și participă la guvernare cu numele ăla. Alta este dacă PNL participă.

Cristache: Păi nu, potrivit enunțurilor de până acum ale lui Bolojan, nu vor participa cu PSD.

Cristoiu: Dar poate să fie în interiorul PNL-ului să-l dea cu cracii în sus pe el (Bolojan). Deci sunt două posibilități. Ori îl răstoarnă și atunci PNL-ul participă la guvernare. Ori, cum să zic, nu au ce să-i facă și se rup și el rămâne cu partidul.

