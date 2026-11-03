Apelul lui Donald Trump către comunitatea evreiască din New York, în timpul alegerilor pentru Congresul american

Scrutinul desfășurat marți 3 noiembrie în Statele Unite vine cu o miză importantă pentru președintele Donald Trump, întrucât poate influența libertatea de decizie din următorii doi ani de mandat ai liderului de la Casa Albă. În plină desfășurare a alegerilor pentru Congresul american, Trump a postat un mesaj pe platforma Truth Social, dedicat comunității evreiești din New York în care i-a îndemnat să-l susțină pe reprezentantul republicanilor, congresmenul Mike Lawler. Atragerea electoratului din New York reprezintă o provocare pentru administrația Trump, având în vedere că este un stat majoritar democrat.

Trump a amintit că, la alegerile prezidențiale din 2024, cetățenii de origine evreiască din metropola americană au reprezentat „un sprijin uriaș” pentru actualul lider.

„Comunitatea evreiască din Monsey, New York, și din cartierele învecinate, a votat în număr foarte mare pentru mine în cadrul campaniei noastre prezidențiale istorice din 2024. UN SPRIJIN URIAȘ!”, a precizat Donald Trump.

În mesajul postat pe social-media, Trump a transmis comunității evreiești new-yorkeze să îl voteze pe congresemenul Mike Lawler, pe care l-a descris ca un „prieten extraordinar al comunității evreiești și un lider puternic în lupta împotriva antisemitismului”.

„ASTĂZI, ochii întregii țări sunt din nou ațintiți asupra statului New York! Congresmenul Mike Lawler a fost un prieten extraordinar al comunității evreiești și un lider puternic în lupta împotriva antisemitismului. El a fost alături de comunitate în momentele cruciale, luând atitudine împotriva urii și susținând libertatea religioasă, precum și dreptul de a alege școala!”, a afirmat Donald Trump.

Totodată Donald Trump i-a asigurat pe cetățeni că congresmenul Mike Lawler va colabora îndeaproape cu senatorul republican Bill Weber, pentru protejarea drepturilor comunității evreiești.

„Mike a muncit neobosit pentru alegătorii săi, pentru țara noastră și pentru poporul evreu. El înțelege importanța unei conduceri puternice, a protejării comunităților noastre și a obținerii unor REZULTATE REALE pentru oamenii pe care îi reprezintă. Devotamentul său față de serviciul public și dorința de a susține cu fermitate convingerile sale au contat enorm. Un asemenea angajament nu ar trebui niciodată considerat de la sine înțeles! Lucrând împreună cu senatorul statal Bill Weber, Mike va continua să fie vocea voastră și să lupte pentru voi și pentru familiile voastre! FIECARE VOT CONTEAZĂ. FACEȚI-VĂ VOCEA AUZITĂ ASTĂZI. VOTAȚI-L PE MIKE LAWLER PENTRU CONGRES — NU VĂ VA DEZAMĂGI NICIODATĂ! Președintele DONALD J. TRUMP”, a conchis liderul american.

Americanii sunt chemați astăzi la urne ca să aleagă membrii Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Acestea poartă numele de Midterms pentru că au loc la jumătatea mandatului unui președinte american. Sunt în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, 35 de locuri în Senat și 36 de posturi de guvernator.

În prezent, republicanii dețin controlul ambelor camere ale Congresului, însă majoritățile sunt extrem de fragile. Pentru a prelua controlul Camerei Reprezentanților, democrații trebuie să obțină minimum 218 mandate în urma votului.

Votul se desfășoară sub o monitorizare electorală fără precedent. Departamentul de Justiție a anunțat că aproximativ 1.000 de observatori au fost trimiși în toate cele 50 de state americane.