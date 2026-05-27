Nicușor Dan participă astăzi la Summitul European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării, organizat la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan participă, miercuri, la deschiderea evenimentului „Summitul European pentru Integritatea Informației și Combaterea Dezinformării”, organizat în cadrul inițiativei „România Imună”, la Palatul Cotroceni.

Evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor publice, experți și oficiali implicați în combaterea fenomenului dezinformării și în consolidarea rezilienței societății în fața manipulării informaționale.

Președintele este așteptat să desemneze un premier în această săptămână

În paralel cu agenda externă și instituțională, Nicușor Dan este așteptat să anunțe, în cursul acestei săptămâni, un candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările politice desfășurate recent la Palatul Cotroceni.

Discuțiile purtate săptămâna trecută cu partidele parlamentare nu au dus însă la conturarea unei majorități clare în Parlament. Șeful statului s-a întâlnit cu reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, SOS și POT, dar și cu parlamentari din grupurile „Uniți pentru România”, „PACE – Întâi România” și cu aleși neafiliați.

Negocierile rămân complicate din cauza divergențelor dintre formațiunile politice și a refuzului unor partide de a colabora între ele.

