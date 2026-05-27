Prima pagină » Actualitate » O angajată a unui salon de înfrumusețare din Timișoara a murit subit. Tragedia a stârnit un val de reacții în comunitate

Galerie Foto 2
Storiana Boghiu, o angajată a unui salon de înfrumusețare din Timișoara, a murit subit. Vestea că tânăra a decedat a generat un real val de reacții în comunitate, iar apropiații se pregătesc, astăzi, să o conducă pe ultimul drum. Povestea tragică se află mai jos.

Storiana Boghiu era originară din Dumbrăvița, județul Timiș, și lucra la un salon de înfrumusețare din Timișoara. Moartea fulgerătoare a tinerei a generat un val de reacții în comunitate, iar persoanele care au cunoscut-o se află în stare de șoc, scrie Cancan.

Storiana a murit fulgerător

„M-ai lasat atunci când te iubeam mai mult, atunci când credeam că viața are sens, atunci când am simțit că mi-am găsit femeie perfectă… Ai fost un suflet bun, un om înțelegător, pozitiv în toate, tot timpul mi-ai ridicat moralul și ai fost implicată în tot ce ținea de mine cu toată ființa ta. Ai fost Femeia mea, te iubesc și nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească”, a notat partenerul de viață, pe Facebook.

Moarte fulgerătoare

Moartea Storianei a stârnit un val de mesaje de regret din partea colegilor, prietenilor și apropiaților, care au vorbit despre ea ca despre o persoană caldă, atentă și dedicată. Rețelele sociale s-au umplut de mesaje emoționante din partea celor care au cunoscut-o. Conform informațiilor, tânăra ar fi decedat în urma unui stop cardio-respirator, iar dispariția sa a lăsat în urmă multă durere în rândul celor dragi.

Colectivul salonului de înfrumusețare din Timișoara au notat un mesaj de adio: „Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la colega noastră dragă. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletul nostru, ai fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om minunat, care a adus lumină, sprijin și omenie în jurul său”.

„Îți mulțumim pentru tot ce ai lăsat în inimile noastre. Te vom păstra mereu în amintirea noastră și nu vom uita niciodată omul frumos care a fost. Astăzi, colectivul nostru este mai sărac fără tine. Vei rămâne mereu parte din echipa și din sufletele noastre. Te iubim, drum lin și odihnă veșnică. Condoleanțe familiei îndurerate!”, au scris apropiații săi.

„Nu îmi vine să cred”, „Prea devreme”, „Dumnezeu să o odihnească” sau „Era un om atât de bun”, sunt alte mesaje din spațiul public.

Apropiații își pot lua adio de la Storiana, astăzi

În cursul zilei de miercuri, 27 mai 2026, apropiații își pot lua adio de la Storiana.

„Cu durere imensă în suflet ne despărțim de acest suflet bun! Începând cu data de 27 mai, ora 15:00, la Eden Funerare (Calea Torontalului, Timișoara) sunteți așteptați toți cei care doriți să vă luați rămas bun de la ea”, au notat apropiații pe rețelele de socializare.

JUSTIȚIE Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
