NATO pregătește mobilizarea rapidă a 60.000 de mii de soldați pe flancul estic până în 2030, pe fondul unui posibil război cu Rusia

NATO își accelerează planurile de apărare în Europa de Est și pregătește o nouă structură militară pentru desfășurarea rapidă a trupelor în statele baltice, pe fondul avertismentelor tot mai frecvente privind riscul unui conflict direct cu Rusia înainte de sfârșitul acestui deceniu.

Alianța Nord-Atlantică își întărește prezența militară pe flancul estic într-un moment în care liderii occidentali avertizează că amenințarea reprezentată de Rusia ar putea deveni directă pentru statele NATO în următorii ani.

Potrivit unor surse citate de Reuters, NATO lucrează la o nouă structură de comandă destinată apărării Letoniei și Estoniei, cu obiectivul de a permite mobilizarea rapidă a unor forțe militare masive în cazul unei escaladări. În prezent, trupele NATO din Estonia, Letonia, Lituania și nordul Poloniei sunt coordonate prin cartierul general multinațional din Szczecin, Polonia.

Noua reorganizare ar urma să ofere alianței o capacitate de reacție mult mai rapidă în regiunea baltică, considerată una dintre cele mai vulnerabile zone ale flancului estic.

„O astfel de nouă structură în regiune va permite Alianței să mobilizeze forțe masive cu rapiditate”, a declarat unul dintre oficialii militari citați de Reuters.

Germania și Olanda vor coordona noul corp militar

Sursele militare au precizat că Germania și Olanda au convenit, în coordonare cu NATO, să aloce Corpul germano-olandez cu sediul la Münster pentru apărarea Letoniei și Estoniei. Atunci când va deveni complet operațional, corpul militar ar putea coordona între trei divizii, ceea ce înseamnă aproximativ 40.000 până la 60.000 de militari.

Momentan, nu este clar când va deveni activă noua structură și nici care va fi numărul exact al trupelor ce vor intra sub comandă în eventualitatea unui conflict.

Măsura face parte din strategia mai amplă de consolidare a apărării NATO în Europa de Est, după ce oficiali ai alianței au avertizat în repetate rânduri că Rusia ar putea reprezenta o amenințare militară directă pentru un stat membru până în 2030.

Moscova a respins constant aceste acuzații și susține că extinderea și consolidarea prezenței NATO în apropierea frontierelor sale contribuie la creșterea tensiunilor regionale.

