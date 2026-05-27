Frații Tate s-au săturat de Capitală și se mută la Cluj. Britanicii vor să cumpere o clădire istorică din centrul orașului

Frații Tate vor să cumpere în întregime clădirea fostului Hotel Continental din Cluj-Napoca pentru a o transforma în locuință privată. Informația a fost confirmată de avocatul local, după apariția unor imagini cu cei doi britanici controversați în centrul orașului. Aceștia se află în continuare sub măsura controlului judiciar.

Imaginile cu cei doi frați au apărut întâi pe rețelele sociale și au fost preluate de site-ul juridic Clujust. Acest fapt a provocat imediat reacții în mediul online, însă avocatul Alexandru Rîșniță a clarificat motivul vizitei:

„Vor să cumpere Hotelul Continental. Vor să-și stabilească locuința la Cluj, să se mute la Cluj. Deci pentru hotel. Pentru a evita aglomerația și ar vrea să-și renoveze acolo, să-și facă o casă mare aici. (…) Scopul vizitei, apreciază mai mult cultura clujeană decât cea din Capitală, vibe-ul orașului și lipsa aglomerației, motiv pentru care își caută o locuință aici. Am văzut această variantă cu hotelul care-i în centru, din care se poate face o casă destul de frumoasă. Da, și s-au gândit să cumpere complet Hotelul Continental”, a declarat pentru Cluj24 avocatul.

Dosarul penal de la București e blocat în faza preliminară

Demersurile imobiliare din Cluj se desfășoară în paralel cu o procedură judiciară complexă. Andrew și Tristan Tate sunt anchetați de procurorii DIICOT încă din 2022. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional, trafic de persoane și viol.

Conform procurorilor, aceștia au recrutat femei prin metoda „loverboy” pentru exploatare sexuală și producerea de materiale pornografice. Frații au trecut prin măsuri preventive precum reținerea și arestul la domiciliu, iar acum se află sub control judiciar. Procesul nu a început însă pe fond, fiindcă magistrații au identificat nereguli de procedură în actele procurorilor.

Dosare active și în Marea Britanie pentru fapte din perioada 2014-2015

Pe lângă litigiul din instanțele românești, frații Tate sunt vizați de investigații oficiale și în țara lor de origine. La sfârșitul lunii martie, poliția britanică a anunțat oficial că a redeschis o anchetă penală pe numele lor, după ce mai multe femei i-au acuzat de viol și agresiuni sexuale pentru fapte care ar fi avut loc în perioada 2014-2015.

