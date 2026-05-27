Prima pagină » Actualitate » Frații Tate s-au săturat de Capitală și se mută la Cluj. Britanicii vor să cumpere o clădire istorică din centrul orașului

Frații Tate s-au săturat de Capitală și se mută la Cluj. Britanicii vor să cumpere o clădire istorică din centrul orașului

Bianca Dogaru
Frații Tate s-au săturat de Capitală și se mută la Cluj. Britanicii vor să cumpere o clădire istorică din centrul orașului
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Frații Tate vor să cumpere în întregime clădirea fostului Hotel Continental din Cluj-Napoca pentru a o transforma în locuință privată. Informația a fost confirmată de avocatul local, după apariția unor imagini cu cei doi britanici controversați în centrul orașului. Aceștia se află în continuare sub măsura controlului judiciar.

Sursa foto: Cluj24

Imaginile cu cei doi frați au apărut întâi pe rețelele sociale și au fost preluate de site-ul juridic Clujust. Acest fapt a provocat imediat reacții în mediul online, însă avocatul Alexandru Rîșniță a clarificat motivul vizitei:

„Vor să cumpere Hotelul Continental. Vor să-și stabilească locuința la Cluj, să se mute la Cluj. Deci pentru hotel. Pentru a evita aglomerația și ar vrea să-și renoveze acolo, să-și facă o casă mare aici. (…) Scopul vizitei, apreciază mai mult cultura clujeană decât cea din Capitală, vibe-ul orașului și lipsa aglomerației, motiv pentru care își caută o locuință aici. Am văzut această variantă cu hotelul care-i în centru, din care se poate face o casă destul de frumoasă. Da, și s-au gândit să cumpere complet Hotelul Continental”, a declarat pentru Cluj24 avocatul.

Dosarul penal de la București e blocat în faza preliminară

Demersurile imobiliare din Cluj se desfășoară în paralel cu o procedură judiciară complexă. Andrew și Tristan Tate sunt anchetați de procurorii DIICOT încă din 2022. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional, trafic de persoane și viol.

Conform procurorilor, aceștia au recrutat femei prin metoda „loverboy” pentru exploatare sexuală și producerea de materiale pornografice. Frații au trecut prin măsuri preventive precum reținerea și arestul la domiciliu, iar acum se află sub control judiciar. Procesul nu a început însă pe fond, fiindcă magistrații au identificat nereguli de procedură în actele procurorilor.

Dosare active și în Marea Britanie pentru fapte din perioada 2014-2015

Pe lângă litigiul din instanțele românești, frații Tate sunt vizați de investigații oficiale și în țara lor de origine. La sfârșitul lunii martie, poliția britanică a anunțat oficial că a redeschis o anchetă penală pe numele lor, după ce mai multe femei i-au acuzat de viol și agresiuni sexuale pentru fapte care ar fi avut loc în perioada 2014-2015.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce turcii fac cafea la nisip?
FLASH NEWS Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
11:34
Fritz dezminte zvonurile: „Nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD. Nu există niciun fel de negocieri subterane despre asta”
VIDEO George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
11:18
George Simion, dat ca exemplu de dezinformare la Summitul de la Cotroceni, la care a participat Nicușor Dan
ALEGERI Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
11:08
Candidatul ultraconservator susținut de Trump a câștigat alegerile primare republicane din Texas. Republicanii se tem că victoria lui Paxton ar putea costa partidul la „midterms”
JUSTIȚIE Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
10:53
Procurorii de la PCA Constanța ar putea scăpa de arestul preventiv. Teodor Niță a avut, în arest, simptome de depresie majoră
VIDEO Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
10:52
Ion Cristoiu: O nouă încălcare a Constituției – Guvernul demis prin Moțiune de cenzură își asumă un Proiect de Lege
Gândul de Vreme Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul
10:35
Unde vor lovi furtunile în România, după temperaturi de 33 de grade. Meteorologii ANM, prognoză pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe