Administrația Trump, dată în judecată de Joe Biden. La mijloc sunt înregistrări audio și transcrieri ale conversațiilor purtate de fostul președinte

Joe Biden a dat în judecată Administrația Biden. Mai precis, el a acționat în instanță Departamentul de Justiție în încercarea de a împiedica publicarea unor înregistrări audio și transcrieri ale conversațiilor private purtate cu biograful său în perioada 2016-2017.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă marți, 26 mai, la o instanță federală din Washington DC.

De ce se teme Biden?

La 15 iunie, Departamentul de Justiție ar urma să publice materialele solicitate de Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanților și de organizația conservatoare Heritage Foundation. Materialele au fost solicitate, după ce înregistrările au fost utlizare în cadrul anchetei desfășurate în 2023 de fostul procuror special Robert Hur privind gestionarea unor documente clasificate de către Biden. Ancheta s-a încheiat fără formularea unor acuzații penale, relatează Reuters.

Inițial, Departamentul de Justiție a respins solicitarea Heritage Foundation privind accesul la documente. Au fost invocate excepții prevăzute de Legea privind Libertatea Informației. Totuși, revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a adus schimbarea, iar noua conducere de la Departamentul Justiției a anunțat că va transmite materialele Comisiei Judiciare.

Potrivit avocaților fostului președinte, solicitarea este doar un pretext pentru a evita restricțiile federale care împiedică publicarea acestor înregistrări. Prin procesul intentat, Joe Biden cere instanței să declare solicitarea invalidă și să blocheze definitiv transmiterea materialelor către comisie.

Ancheta din 2023

În 2023, Biden a fost anchetat în legătură cu mai multe documente clasificate care au fost găsite în birourile sale din mai multe reședințe. Unele documente datau din perioada în care ocupa funcția de vicepreședintele sub Barack Obama.

Înregistrările care fac obiectul procesului au fost realizate în locuința lui Biden, în timpul discuțiilor pentru scrierea volumului său de memorii din 2017, „Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose”.

Cartea descrie perioada în care Biden lua în calcul o candidatură la președinție, în 2016, în timp ce fiul său cel mare, Beau Biden, suferea de cancer cerebral.

